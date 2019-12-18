台灣愛滋病學會今公布2019「國人愛滋認知調查」，僅0.2％的人對愛滋有正確認知。而在有性經驗的這一群人當中，僅2成民眾做過愛滋篩檢，更有7成5民眾認為自己不需要，錯誤觀念恐成防疫漏洞。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會針對520名18至40歲、有性經驗的民眾進行「國人愛滋認知調查」網路問卷調查，發現民眾對愛滋傳染途徑與風險、愛滋病感染者與愛滋治療存在錯誤刻板印象。

愛滋病毒的傳染途徑為性行為、血液及母子垂直感染。民眾發生不安全性行為如口交、肛交、陰道交其他體液交換方式均有受感染的可能；與感染者共用針頭、接受器捐，也可能因血液引起感染；若母親為感染者，亦可能經由懷孕、生產、不如傳染給新生兒。

調查發現，近8成民眾認為肛交、陰道交以及口交感染愛滋的風險相同，但據疾管署資料，肛交的相對危險性較高；近3成民眾認為與感染者共用餐具會感染愛滋病毒，但一起用餐、聊天、親吻都不會造成感染；過半數民眾以為愛滋感染者的平均壽命和一般人有很大的差距，但感染者若穩定接受治療，平均壽命也與一般人一樣長。

值得關注的是，在有過性經驗的民眾中，僅2成做過愛滋篩檢，7成5民眾認為自己不需要，甚至僅3成民眾知道目前已有愛滋預防藥物。台灣愛滋病護理學會理事長莊苹表示，這些錯誤觀念，不僅會讓民眾對愛滋或感染者感到恐懼，甚至產生歧視。

台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，了解疾病是預防的第一步，只要有性行為，都有感染愛滋的風險，必須進行篩檢。若有持續無套性行為，則應每3個月至6個月篩檢一次。

為達成2030年終止愛滋流行的目標，聯合國愛滋病規劃署提出90-90-90計畫，2020年前，90％感染者了解自己的狀況、90％知道自己狀況的感染者接受適當治療、90％接受治療者成功抑制病毒量。截至今年11月，台灣已達到「87-90-94」的成績，與目標還差一小步。

針對愛滋病的預防，洪健清提醒民眾，可在諮詢醫師後，採取預防性投藥（PrEP）。國外研究顯示，使用PrEP者，預防愛滋病毒感染的風險可達9成以上，建議政府未來進一步擴大補助。

(中時 )