國民黨總統候選人韓國瑜夫婦位於雲林農舍，今年7月被爆出違法事實，周刊再爆料雲林縣立委候選人張嘉郡及其家族的豪華農舍「青埔宮」，不僅未實際農用，還私設建築、私自開挖水塘等，違規面積比韓國瑜農舍大了16倍。民進黨立委蘇治芬今召開記者會，呼籲張嘉郡出面說清楚，並希望雲林縣長張麗善大義滅親，切勿罔法縱放。

民進黨立委蘇治芬、管碧玲、李俊俋今召開「韓國瑜算什麼，全台最大豪華違建農舍在張家」記者會，指控雲林張家位於雲林縣虎尾鎮弘道段人稱「青埔宮」豪宅，未實際農用，蘇治芬出示空照圖，發現實際建築面積估算約2000平方公尺，比起法令規範農舍最大面積不得超過330平方公尺多出7倍。

根據相關圖資顯示，該建物完成日期為2016年11月，但2016年7月航拍圖顯示主建物還在施工中，建物周邊尚無鋪面、車道，合理懷疑張家是建物完成後報竣工，待取得使用執照後才再建物周邊進行鋪面、車道的設置，規避檢查騙取使用執照。

管碧玲表示，韓國瑜夫婦的豪華農舍被揭發後雖賣掉，但違建至今還在，卻不見雲林縣政府有拆除動作，原來張家也有大違建，張家、韓家在違法農舍上惺惺相惜，所以縣府怎可能不先拆張家，而去拆韓家。

李俊俋則說，主建築東南隅的二層樓高鐵皮屋，據傳是張家招待所，曾拿來招待國台辦副主任鄭立中、前總統馬英九及前副總統吳敦義等人，卻查無門牌，也查不到建物登記，又是一個大違建，張家罔為農業首都縣長與立法委員候選人，打著農民旗號住農舍，實際上卻是用網紅打卡景點遮蔽違規使用的大醜聞。

蘇治芬說，張家在雲林執政至少30年，從前縣長張榮味、現任縣長張麗善到張嘉郡，張家農地違法使用也長達30年，完全目無法紀，勢力龐大到縣政府都要忌憚三分，難道要人民發動罷免才願意拆違建嗎？這是一個嚴肅的問題。

(中時 )