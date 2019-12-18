新北市八里區去年8月間一場大火失去愛妻和2子至親的陳良波，一年過了，他化悲痛為大愛，以妻兒的名字購贈一輛高頂救護車，交由新北消防局八里分隊專用，期能救助更多遭逢危難的民眾。

新北消防局簡任技正蔡武忠今天上午在捐車儀式說，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝陳良波先生無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，進而提升緊急救護服務品質。

陳良波遭逢重大變故，走過陰霾感受到大家熱心相助，過鄭戴麗香議員協助，以妻兒名義捐贈救護車，期能救助更多人。（讀者提供/吳家詮傳真）

住家在新北市八里區的陳良波，去年8月4日家中發生火警，雖然當時消防及義消人員極力搶救，愛妻及二名兒子最後仍不幸罹難，當時除了消防人員全力搶救外，事後也承蒙八里區公所及八里清潔隊多方幫忙。陳良波遭逢重大變故感受到大家熱心相助外也發現轄內救護能量不足，於是透過鄭戴麗香議員協助，得知八里分隊尚需高頂救護車提升救護效能，故以捨小愛化大愛之心以其妻及二名兒子名義捐贈救護車1輛完成此一善舉，期能救助更多陷於危難的民眾，打造安居樂業環境。

消防局說，陳良波捐贈的高頂救護車內部配備之救護器材含自動心臟電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組及血氧濃度分析儀等高階救護設備，透過提升緊急救護資源的方式，為八里區居民安全盡一份心力，也使救護員有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

政府資源有限，民力無窮，新北市消防局由衷感謝陳良波先生無私奉獻。（讀者提供/吳家詮提供）

(中時電子報)