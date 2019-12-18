美國經濟數據意外強勁，周二美股小漲，同步再創歷史新高。台股昨日由台積電衝高帶動台股創下逾29年半新高，今早台積電(2330)開低3.5元，但收盤僅小跌0.5元，尾盤卡位明日除息行情，加上金融股及傳產股撐盤，台股收高，漲25點至12122點，收盤再創逾29年半新高。

台股今早雖隨著台積電開低，早盤指數小跌，守穩12000點大關，傳產的大成(1210)帶動食品股上攻，和泰車(2207)帶領汽車股向上，以及金融股的富邦金(2881)走揚，國泰金(2882)、第一金(2892)同步收漲，富邦金助陣，台股幾乎收在今日最高，持續上演拉尾盤的戲碼，今日台指期拉高結算，台股收盤再創新高。

美中首階段貿易協議進展明朗和樂觀的經濟數據，帶動美股續同步攀高；美股創新高，外資熱錢持續匯入，台股周二開高走高攻上12,000點大關，成交量放大至1,500億之上，權值最大的台積電及股王大立光(3008)扮演闖關雙箭頭，今早台積電、大立光以及聯發科(2454)等多頭指標均熄火，電子類股指數小跌，加上金融股指數亦微跌，電金均熄火，台股早盤開低，與台積電同步呈現創新高後整理之格局。

但尾盤在台積電跌幅收斂，股王大立光收平以及鴻海(2317)上攻，加上傳產及金融股助攻，台股收盤再創下近30年新高。

台股今日量略降但收盤再創新高，明天台積電將除息2.5元，台積電填息走勢仍牽動投資人信心以及台股走勢。

上櫃指數今早則在中小型電子突圍，像是世界先進(5347)、中美晶(5483)股價上攻，家登(3680)股價更是續創新高，但上櫃指數午後反而翻黑小跌；短線仍以半導體、石英元件、散熱族群等吸引市場資金。

以量能觀察，台股今天成交值略降至1474億元，今日早盤守穩一萬二千點關卡，尾盤最高續創下12125新高點，後續仍關注台積電(2330)能否持續創新高。

(時報資訊)