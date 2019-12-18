彰化縣長王惠美表示，新建的社福大樓除了老人長照之外，還有彰化首座公立托嬰中心，政府用心幫忙照顧老人小孩，讓年輕人專心打拼事業。(吳建輝攝)

新建的社頭鄉第二社福大樓(托嬰中心)，1樓規劃社區活動中心結合長照Ｃ據點，2樓為縣府規劃親子館托育中心，3樓則是托嬰中心。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉65歲以上老年人口達6400人，佔全鄉人口的14％，其中需要照顧的失能失智長輩人數就有1400人，18日上午社頭鄉第二社福大樓(托嬰中心)新建工程舉行開工動土典禮，彰化縣長王惠美說，希望新建的社福大樓，能夠讓長輩受到最好的照顧，在地安老。

社頭鄉第二社福大樓位於美雅村美雅活動中心現址，修繕總經費達2900萬元，其中向衛福部申請前瞻基礎建設經費補助1370萬，縣府配合款1010萬，其餘由公所自籌，打造一座3層RC建築，1樓規劃社區活動中心結合長照Ｃ據點，2樓為縣府規劃親子館托育中心，3樓則是托嬰中心。

彰化縣長王惠美表示，今年縣內65歲以上老年人口正式突破20萬人，縣府積極建設社福大樓，就是希望讓長輩得到最好的照顧，而社頭社福大樓的托嬰中心，也是彰化首座公立的托嬰中心，未來除了社頭之外，未來員林、北斗、大城、二林及竹塘等鄉鎮，也會陸續興建綜合型長照社福大樓，政府用心幫忙照顧老人小孩，讓年輕人專心打拼事業。

社頭鄉長劉錦昌說，感謝王縣長與縣府團隊對社頭長照福利的重視，工業社會年輕人為工作忙碌，因此政府膽起照顧長者與小孩責任，未來社頭將走進都市化、現代化，此次動土的第二社福大樓，不僅有日間照顧可以照顧長者，也可以將2歲以下的幼兒帶到托嬰中心由專人照顧，減輕年輕人的負擔。

(中時 )