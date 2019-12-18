工業電腦大廠研華（2395）2017年偕同欣興（3037）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、迅得（6438）共創印刷電路板（PCB）智慧製造聯盟（A-Team），導入智慧工廠解決方案，歷經2年的場域驗證，今（18）日舉辦發表會分享應用成果，盼協助PCB產業智慧轉型。

研華透過工業局「智慧創新服務化計畫」支持，選定PCB產業共創智慧製造聯盟，以物聯網架構為基礎，並透過產業夥伴分工發展的共通聯網平台、應用模組，鎖定PCB產業導入智慧工廠解決方，做為首個導入智慧製造解決方案的示範產業，協助PCB產業升級。

此案共有欣興、敬鵬及燿華等3家業者參與場域驗證，導入WISE-PaaS工業物聯網私有雲平台、PCBECI通訊、異質資料整合，並於SaaS層解決其製程關鍵問題。過程中亦有超過11家PCB生態系夥伴，開發出產業相關應用解決方案。

研華技術長楊瑞祥表示，公司自2010年起即致力推動工業物聯網發展，以工業設備與製程數據趨動，結合人工智慧（AI）技術提升生產效能。而共創應用方案與產業系統整合夥伴（DFSI），則是成就工業物聯網遍地開花的關鍵之一。

楊瑞祥認為，此次攜手共創夥伴成立A-Team，即是落實上述想法的最佳典範，並實踐透過WISE-PaaS工業物聯網雲平台中「解耦」（de-coupling）再「重構」（refactoring），以模組化及微服務，讓DFSI夥伴擷取運用功能模塊，與研華「共創」開發完整產業服務方案。

其中，燿華除建構即時、連續性的工單生產履歷，以數據驅動後台分析製程品質，整合自動排程與配方，更藉由主／副戰情室、線邊戰情看板等方案，提供管理者即時正確的可視化分析資訊。燿華已評估未來執行多產線導入機聯網與AI分析機制，全面推進智慧製造。

研華表示，A-Team開發導入、且經場域驗證的方案，將可大幅縮短其他板廠導入時程，並在積木堆疊式的架構設計下，讓板廠業者可分方案、產線、階層逐步導入，避免重複投資。透過該團隊的整合服務及有效經驗學習，可加速形成PCB產業共用方案。

研華指出，至今已有凱喬、志聖、東台、揚博、群翊、沃亞等25家板廠與設備商，以研華WebAccess/SCADA + PCBECI進行製程機台聯網，並透過研華OEE方案即時監控機台稼動率分析資料，進行機台運轉狀態／生產參數的即時監控與警告。

楊瑞祥表示，PCB A-Team歷時2年的方案開發與案場實證，已有多個階段性目標完成驗證，期望下一階段能建構開放且長期合作的PCB產業服務生態系，持續研發具AI功能的PCB產業應用方案，協助全面提升至智慧製造，助台灣PCB產業提升附加價值與國際競爭力。

(時報資訊)