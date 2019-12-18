兩年一度，由公會主辦的2020世界新車大展，即將於12月28日盛大展出，本屆為史上最大規模車展，將於南港展覽館1館1F及4F雙層樓齊開，由全球34品牌參展、超過300台新車、近4000個展位，本次亮點，包括Ai時代來臨，自動駕馭、遠端操作、智能安全首度亮相，以及與國際同步，未來「科技概念車」搶快登台，及綠能電動車、油電混合車於車展精銳盡出。

本屆主軸是以「科技車聯網、Ai自動駕馭、環保電動車」為主。同時，與去年的30萬人次相較，今年預售票於展前成長同期約3成，相信此屆展期9天有望突破40萬人次。

兩年一度規模最大的「2020世界新車大展」將在2019年12月28日到2020年1月5日盛大展出，本展覽由台北市汽車代理商業同業公會(TADA)所主辦，邁入第23屆。本屆車展除了強調正統性以及原廠參加的品質保證，更是全台唯一與世界級車展同步的旗艦車展，包含台、美、德、英、法、日、韓等全球車商齊聚參展，品牌有AstonMartin、Audi、Bentley、BMW、CITROEN、Ford、Harley-Davidson、Honda、三陽(2206)旗下Hyundai、Jaguar、Kia、LandRover、裕隆(2201)LUXGEN、McLaren、Mercedes-Benz、MINI、裕日車(2227)代理Nissan、Infiniti，PEUGEOT、Porsche、Skoda、SsangYong、Subaru、Suzuki、Tesla、和泰汽車(2207)代理TOYOTA、Lexus，VOLVO、Volkswagen、Volkswagen商旅、中華汽車(2204)Mitsubishi等。

近年全球車輛科技發展突飛猛進，為了讓消費者近距離體驗汽車品牌與設計感，本屆展覽引進全球34頂尖汽車品牌參展、超過300台新車、近4000展位搶先曝光，是車展史上規模最大的車界盛會。汽車公會也將各家車廠推出的名車皆邀請至現場，包含最新主力車型、未來概念車、綠能電動車及華麗超跑，將大秀駕馭科技、頂級造車工藝。

在本屆車展原廠品牌參展下，有三大亮點。首先，5G時代來臨與物聯網(IoT)快速的發展，相關技術衍生許多創新應用，像是自動駕駛、語音助理、遠端操作、人臉識別、物體偵測等技術轉變為當今的智慧汽車，許多車商此次也將首度展示「未來概念車」，讓大家一睹新車科技。

隨著環保意識與政策鼓勵，各國的電動車銷售量與日俱增，根據Inside EVs資料，2018年全球電動車總銷售與同期相比增加40%，各大車廠於此次規劃了2020年全新車款首度發表，更有原廠品牌全球首度來台參展。

另外，豪華超跑一直都是車展必看亮點之一，展出各式最新、最稀有、最豪華車款，搭配頂尖造車工藝，霸氣豪華的流線外型，讓人嘆為觀止。加上2020年「全新改款車」也在年底最大車展首曝光。

(時報資訊)