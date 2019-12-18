過去十八年，Xbox 經歷三個世代主機的誕生， Xbox 玩家們更展示了遊戲的影響力及可能性。在新世代主機即將誕生之際，Xbox 將以遊戲體驗為核心，讓玩家沉浸在更加逼真、身臨其境的世界中。Xbox Series X 將與玩家們一同實現全新願景。

微軟指出，Xbox Series X 將成為微軟旗下處理速度最快、功能最強大的遊戲主機，它的亮相也將為遊戲的性能、運行速度和相容性樹立標竿，讓玩家可以帶著橫跨三個世代數千款的精采遊戲繼續探索遊戲的未來。Xbox Series X 以最安靜、最高效的方式提供比 Xbox One X 高四倍的處理效能，外觀設計獨特且前衛，並支援直立與橫放的擺放。

隨著 Xbox Series X 的亮相，微軟同步公布全新的 Xbox 無線控制器，其外觀與尺寸亦再度進化，增加新的分享按鈕，讓玩家更快速截取遊戲畫面和影片，並結合 Xbox Elite 無線控制器 Series 2 十字鍵的樣式。全新的 Xbox 無線控制器將支援 Windows 10 PC 與 Xbox One 主機。

在公布 Xbox Series X 同時，微軟同步展示 Senua’s Saga : Hellblade II《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》這款來自 Ninja Theory 工作室的獲獎作品續作。遊戲的開發過程充分展現了 Xbox Series X 的強大效能，幫助廣大的開發者為玩家提供多樣化且超越想像的遊戲體驗。

從技術層面來探討，Xbox Series X 採用 AMD 效能升級的 CPU 和 GPU，大大提升遊戲效能。CPU 採用最新 Zen2 處理器、GPU 則以 RDNA 為架構， 帶來 4K 畫質 60FPS 遊戲畫面的效果，最高可以達到 120FPS，並支援可變影像刷新率（VRR）和 8K 的功能，提供硬體加速與光線追蹤，使家用主機達到前所未有的效能。此外，藉由可變著色率（VRS）的技術，開發者將可從 Xbox Series X 的 GPU 中獲取更多內容，全新一代 SSD 則縮短了遊戲的載入時間，讓玩家更快速進入遊戲世界。藉由自動低延遲模式（ALLM）等技術，為開發人員提供全新的動態延遲輸入（DLI）等新功能，最大限度地減少畫面延遲，使 Xbox Series X 成為史上反應速度最快的遊戲主機，為未來雲端遊戲體驗而設計。

同時，微軟向 Xbox 玩家承諾，2020 年底隨著新主機上市，將支援以往各世代所推出的數千款遊戲、Xbox One 遊戲配件及 Xbox Game Pass 的雲端服務。

基於微軟對相容性的承諾，未來將透過 Xbox Series X 為玩家提供更便捷的跨世代遊戲體驗。由 Halo：Infinite《最後一戰：無限》領軍，微軟將致力確保玩家的跨世代遊戲紀錄及成就能同步轉移。在微軟拓展的業務中，主機遊戲仍然是 Xbox 業務的核心；世界各地開發者已經開始為 Xbox Series X 開發精彩的遊戲內容，而微軟15家 Xbox Game Studios 工作室將持續創作史上規模最大、最具創意的 Xbox 獨佔遊戲陣容。Xbox 團隊誠摯邀請廣大玩家一同攜手進入主機遊戲的未來，並期待於2020年分享更多消息。

(中時電子報)