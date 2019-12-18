新年即將到來，許多人很關心自己的運勢走向。而占星網站也分析出，在明年春節之前，這5個生肖的朋友桃花運很旺盛，好好把握機會的話，甚至有可能在春節前成功閃婚。

2019年即將結束，至今還單身嗎？根據《靈匣網》分析，在明年農曆春節前，這5個生肖的桃花運很旺，若懂得把握機會，不但有機會脫單，甚至會有年底前閃婚的狀況出現呦！

生肖兔

2019年對屬兔的人來說，是運勢不錯的1年。既能賺錢，還有望遇見合適的對象，而2020春節前，屬兔的人也會迎來掌管感情與桃花的吉星，若好好把握，說不定能趕在春節前閃婚呢！不過若是已婚的人，要小心身邊的爛桃花，別被誘惑釀成大錯！

生肖虎

屬虎的人今年事業運不錯，但在桃花上則是普普，但身邊的朋友是貴人，能介紹一些不錯的對象。而農曆春節前，屬虎的人桃花運還算不錯，能多走走看看，有助於認識優秀的對象，若已經有伴侶的人，則可能成功結婚。

生肖雞

屬雞的人在2019年不太幸運，獨獨桃花運還算可以。在農曆春節前，屬雞的人紅鸞星會入命，讓整個感情運勢旺到不行，單身者千萬要把握這段時間，而戀愛中的朋友，更也可能趁勢趕在春節前，成功步入禮堂。

生肖豬

2019是屬豬的本命年，可說是諸事不順，不過2020年的桃花運很不錯，有很多機會能遇見優秀的對象，單身者若好好把握鐵定能脫單。正在談戀愛的人，若好好規劃、討論一下，也有望能組成家庭喔！

生肖猴

今年屬猴的人事業運很強，感情運也不差，已婚的人生活過得很是滋潤。在農曆春節之前，又將迎來吉星入命，讓還單身的人，桃花運大開，有機會遇見心動對象，而有伴侶的人也可藉勢，結束戀愛長跑，成功變成已婚族！

(中時電子報)