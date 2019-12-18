民進黨今行動中常會移師到高雄，對於國民黨主席吳敦義昨稱蔡英文總統是「衰尾查某」，民進黨主席卓榮泰今致辭時嚴厲譴責吳敦義；他說，也希望19個政黨在政黨票互相競爭，除國民黨外的其他18個政黨，一起譴責國民黨的性別暴力。

他強調，國民黨日前主帥旗已經折斷，現在舉的是吳斯懷的親中連共、韓國瑜的階級鬥爭、吳敦義等的性別歧視三支大旗，民進黨會加緊用民主程序選票力量，「如果你要親中連共，你會人民為敵，在中國請便，在台灣不要隨隨便便，如果你要性別歧視，你可以回到十八世紀以前，但是不要在這裡」。

民進黨今天行動中常會在高雄舉行，以「拒絕落跑、市民優先、拚建設、顧高雄」為題，並為每一位立委參選人造勢。卓榮泰說，高雄市全國最重要戰場，民進黨對高雄充滿熱情及歉意。

卓榮泰致辭時指出，吳敦義對女性的歧視，他們要在這裡表達對最強烈的譴責抗議。而且國民黨內不只是吳敦義主席，韓國瑜市長長期以來對性別及性的問題不堪入耳的言論，還有張善政、謝龍介在拉票的比喻上也都比喻失當，引起相當大的反彈，陳宜民對女性員警的粗暴，性別歧視的問題在國民黨內部好像不嚴重。

他說，韓國瑜這次選舉，又再度用到所謂的「乞丐與王子」來對應過去的「礦泉水、滷肉飯」，這又是另外一種的階級對立面階級鬥爭。在這樣的情況底下，希望選舉能夠回歸到民主正道，大家用正當的方式，正正當當、實實在在的，不走旁門左道的從事競選活動。

(中時 )