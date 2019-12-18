為淨化選前治安，警政署配合台灣高等檢察署規劃執行今年第三波「選前查緝地下通匯專案」，自11月29日至12月13日止，共查獲涉嫌地下通匯66件192人，扣押逾1700萬元，包含現金逾960萬、賓士1輛、特斯拉1輛、7萬顆泰達幣210萬及電腦、帳冊、手機、銀聯卡、存款、U盾卡等犯罪工具，累計不法匯兌金額達33億元。

警方表示，地下通匯模式包括專營地下匯兌賺取佣金、兼營模式(利用合法商業模式，以東南亞商店為多數)及犯罪集團水房等3種，抽取的佣金約匯兌金額的千分之1至百分之2間，或每筆抽佣100至500元不等。通匯往來地區以台灣及大陸之間最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。

在查獲案件中，刑事局偵查第七大隊與台北市刑大共同偵破吳姓男子等5人，透過在兩岸從事生意之便，以人頭帳戶或交收現金方式，專營地下匯兌工作，現場查扣現金300萬元、人民幣3萬元，警方並查扣價值2000萬儲蓄保單，懷疑嫌犯以購買高價保單規避金流追查，清查通匯金額達1億元以上。

刑事局偵查第七大隊另與新北市刑大破獲林姓男子等8人，表面上開設藝品工坊經營骨董、藝品買賣，實則架設賭博機房供不特定人下注簽賭，並兼營詐欺水房，替詐騙集團進行洗錢，現場查扣現金235萬元及幫派相關帳冊，清查通匯金額達3億元以上。

(中時 )