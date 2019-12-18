「2019龍崎光節－空山祭」將藝術品融入現地創作。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

「2019龍崎光節－空山祭」將藝術品融入現地創作。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

在地居民也參與創作，（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

「2019龍崎光節－空山祭」將藝術品融入現地創作。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

「2019龍崎光節－空山祭」將藝術品融入現地創作，點亮龍崎。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市文化局今年首度於全市人口最少的龍崎區策辦大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，本周六（12月21日）正式登場，首創寓言式策展鋪陳，以龍崎虎形山公園為基地，展出7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的1個動畫故事《空空的山》及9件現地創作作品，彰顯重視環境議題及與自然共生的價值，邀請國人及市民朋友親入山城探訪！

近來地方創生風潮興起，如何結合在地特色、年輕人才以及企業資源，設計出令人難忘並能永續經營的地方體驗行銷，考驗地方政府功力。今年文化局邀集年輕藝術團隊、深入在地社區，在皇龍建設的鼎力支持下，以「空山其實不空」為發想，結合藝術、環境、生態及旅遊，打造絕美光景、揭開山城祕境，呈現首屆「龍崎光節－空山祭」。

展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，形塑南關線獨特文化觀光品牌，以此復振本市深受高齡化影響的人口最少區－龍崎區的發展，策展主題定為「看見生命」，更展現出重視環境議題及與自然共生的價值。

空山祭寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友、找到自我與生命意義的故事。

9件大型藝術裝置作品以此寓言為核心：《竹苗》拱門訴說龍崎「竹之故鄉的歷史」；當地學童共同創作的《龍崎之想像生物》，透露這段奇幻旅程即將開始；《流光橋》在夜間如流星閃爍，引領進入空山秘境；以在地竹材打造竹方結構《勞作》，正是光蟲首位朋友螞蟻的窩；《團結織網》以回收塑膠材質與在地居民共織蛛網，象徵人民團結；《月夜》機械鳥鳴創造真假難辨的超現實幻境；《寧靜‧秘境》散發靜謐夢幻氛圍；緊接而來卻是激烈故事轉折《烏雲來了》，以四處散落的紐澤西護欄及爆裂光蟲，交織一幕末日景象；最後《共生》以上百隻光蟲圍聚歡慶，讓生命故事延續希望，旅客於此處莫忘抬頭欣賞光之吊橋，與共生價值相互輝映。

以光蟲生命故事為靈感、獨樹一格的寓言式策展，也特別為遊客設計互動體驗活動：民眾在進入《流光橋》作品前，可於望龍吊橋前第二服務台處領取由藝術家創作的竹編光蟲小提燈，與小光蟲共同體驗這趟旅程；觀展結束後，需將提燈原處歸還，讓光蟲繼續陪伴其他旅人繼續述說空山故事。此外，來訪者還可於觀展後至第二服務台領取竹片，寫下心願及祝福，交由工作人員掛於展區內階梯，讓大自然吹動這片心願彩竹，共同「竹夢」。

充滿龍崎在地特色的「崎聚」市集，也配合「空山祭」，於活動期間每周六日（1／11除外共15次）限定開張！市集於農曆初二至初六將特別加開，除販售特色美食、農特產品及在地竹工藝製品外，更有好玩有趣的街頭藝人不定時演出及可愛的「崎老闆」們隨機出沒。周六開幕的崎老闆將帶來在地古早味八寶丸、料多味美傳統滷麵、多彩吐司、夢幻調飲等特色小吃，讓大家一飽口福！

為因應活動人潮，市府將於活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也有由皇龍建設贊助的免費接駁車，文衡殿停車場約有300車位，距離展場車程僅10分鐘，接駁班次約每30分鐘一班，歡迎大家多多利用。另虎形山公園周邊規畫6處汽車停車場、共可容納140輛汽車，另有機車格約100格供民眾利用；然而山城小鎮停車位畢竟有限，文化局特別呼籲造訪的朋友可多加利用大眾運輸，以免山區小路塞車耽誤遊興。

文化局也提醒來訪民眾，虎形山山勢如猛虎雄踞，此次9大作品環山佈置，觀展動線約2公里長，走完全程約需40分鐘，途經陡坡斜道、延綿樓梯，且展區內夜間昏暗、岔路頗多。為維護觀眾安全，雖已於參觀動線上安排約500盞小竹燈照亮沿途動線，考量過度明亮恐傷害虎形山豐富生態，故沿途光源瓦數不高，提醒進入空山秘境的朋友務必依照參觀動線小心前行，並隨時注意自身安全及衡量身體狀況。

(中時 )