富邦投信發行的富邦VIX ETF近期一直面臨淨值下跌、可能下市的問題，對於富邦投信曾提反分割方案，要挽救淨值，金管會主委顧立雄18日表示，這必須有配套方案，目前正由證交所研議中，但顧立雄指出，富邦VIX「終極」問題，是要解決長久以來正價差造成淨值不斷下滑問題。

富邦VIX ETF基金是追蹤美國標普500波動率短期期貨ER指數，近來不斷因為正價差、溢價過高、淨值下滑等問題，不斷引發市場討論，且因為基金淨值若跌破發行時90％，就會面臨下市清算，富邦投信希望以反分割等方案，穩住淨值，目前正等金管會點頭。

顧立雄對此表示，富邦投信VIX基金要提高淨值的相關方案，正由證交所研議相關配套措施中，但是否來得及在基金淨值跌到下市關鍵時提出？顧立雄回應，富邦VIX的終極問題仍是要解決長久以來正價差，造成淨值不斷下降的問題。也就是即便救了這次，仍是可能再出現淨值再度下降。

是否代表此商品並不適合台灣市場、亦或台灣投資人將避險工具當股票在投資？顧立雄只說，這是好問題，但應該去問富邦投信。

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