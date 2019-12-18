日本女記者、30歲的伊藤詩織4年前遭53歲的前TBS華盛頓支局長山口敬之在酒後性暴力，她提起民事訴訟並索賠1100萬日圓，東京地方法院18日判伊藤勝訴，命令山口賠償330萬日圓。伊藤勝訴後哭著說: 「太久了…太久了！」，她認為，日本社會對性暴力者缺乏制裁力量。

伊藤2015年4月與山口一起用餐，在喝醉後遭山口性暴力，她當時曾向警視廳以準強姦罪嫌提出受害申告，東京地檢署2016年7月以嫌疑不充足為由，在刑事上不予起訴。隔年2017年9月，東京第6檢察審查會做出決議，仍判定不起訴。

伊藤不服並召開記者會、出書訴說被害的情形，山口反咬她一口說，兩人是在伊藤同意下才發生性行為，伊藤的控訴有損他的名譽與隱私，因此向伊藤索賠1億3千萬日圓。

伊藤曾說，之所以不顧自身的聲譽而堅持提起民事訴訟是因為，她認為只有提起民事訴訟，才能把事件公諸於世。她當時決定興訟時表示，「我經歷了性暴力，但社會對性暴力者的因應環境實在太落後，日本明年將修正刑法，還有許多應該改正的部分。」

聽到勝訴的結果時，伊藤說，「老實說，聽到勝訴時並不覺得開心，但這個過程很重要。」「如果司法沒有好好管這件事的話，此事件可能變得好像沒發生過一樣。我認為法律、報導的方式、教育等都存在很多課題，這只是1個里程碑，希望和大家共同一一來思考。」

(中時電子報)