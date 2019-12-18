台北市政府公布最新公告土地現值與公告地價調幅，由於調查期間房市價量平穩，因此2020年的公告土地現值較2019年上漲1.52%；作為地價稅課徵基礎的公告地價則較2018年上漲1.34%。全市地王仍由台北101大樓以每坪約595萬元，第7度蟬連地王寶座。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地價雙雙調漲反映市場景氣已經觸底反彈，官方統計調漲後符合自用住宅優惠稅率的民眾，平均增加的地價稅約為66元，還不到7顆茶葉蛋，基本上調整幅度相當微幅，對於房市不會有所影響。曾敬德表示，若以區域來看，信義計畫區已經是北市地價最高昂的區域，公告現值前五高的商業區與住宅區，就有5個在信義計畫區之內，包括101大樓、國泰置地廣場、遠雄金融中心、統一國際大樓，住宅區則有陶朱隱園入圍。

2020年台北地王，隨著高級辦公大樓市場需求增加，帶動信義商圈商辦租金持續走揚，北市地王仍由「台北101大樓」以坪約595萬元第7度蟬連。居次的「新光摩天大樓」位處站前商圈，區域建物較為老舊，商辦供需及租金平穩，地價表現持平，公告土地現值每坪約576萬元，位居全市第二高價，近期隨著「台北雙子星」的定案，在西區門戶計畫持續推動下，未來前景可期。

住宅區地王仍是大安區仁愛路三段的「帝寶」，公告土地現值每坪約426萬元，第9度蟬連。居次為信義區仁愛路四段的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，公告土地現值均為每坪約392萬元。

(時報資訊)