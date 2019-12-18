繼內政部次長陳宗彥藉宣導模擬投票之名，公然要新住民票投民進黨，引發違反行政中立爭議，法務部政次蔡碧仲也在臉書發文支持民進黨立委候選人蕭美琴，國民黨今天發聲明批判蔡碧仲完全違背司法獨立、檢調公正的原則，民進黨為求勝選，一再破壞國家行政中立原則，削減國人對國家機器維持超然運作的信心，蔡政府應立即撤換蔡碧仲，還給司法檢調機關獨立自主的空間。

國民黨指出，蔡碧仲去年代理花蓮縣長時曾表示「會秉持行政中立的立場，服務花蓮的父老鄉親，並感受到縣政府辦理選務是公正、客觀的」。但換了位置就換了腦袋，難道身為法務部次長的蔡碧仲就不需要秉持行政中立？就不需要公正、客觀了嗎？國民黨表示，法務部掌管國家檢調系統，卻公然支持特定候選人，讓人民對於檢調機關查察賄選、防止選務弊端的功能產生懷疑。

國民黨表示，蔡碧仲擔任法務部次長以來爭議不斷，曾為高鐵上掉300萬元的民進黨立委陳明文護航說分次提領方式沒問題；因操作網軍遭起訴的楊蕙如委任律師，也曾服務於蔡碧仲的律師事務所；上個月蔡碧仲在反賄選活動上居然大酸「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」等，蔡碧仲種種作為已明顯不適任法務部的工作，國民黨要求民進黨政府應該立即撤換蔡碧仲，莫讓我國司法檢調體制矇上不公正、不公平、不客觀的陰影。

(中時 )