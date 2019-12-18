有粉絲將馮紹峰PS成聖誕樹。（圖／翻攝自會火微博）

32歲女星趙麗穎去年10月閃嫁大9歲「蘭陵王」馮紹峰，今年3月兩人生下一兒，8月馮紹峰驚傳出軌女網紅，但已被當事人否認。最近趙麗穎、馮紹峰為代言服飾品牌，獻出婚後首度公開同框，照片曝光引發熱議，但稍早竟出現有粉絲將馮紹峰的部分PS成一棵聖誕樹，似乎當眾給馮紹峰難堪。

趙麗穎去年生日閃電官宣與馮紹峰領證，兩人今年又晉升為父母，先前男方驚傳外遇使婚姻亮起紅燈，馮紹峰火速透過工作室澄清是不實傳言。而馮紹峰最近上實境節目《奇遇人生》，透露曾懷疑冷靜的趙麗穎是不是真的喜歡他，「還是為了要談戀愛、結婚才跟我在一起？」兩人結婚一年，趙麗穎沒送他正式婚戒，也讓馮紹峰耿耿於懷。

今馮紹峰工作室曬出一張馮紹峰與趙麗穎同框為服飾品牌新年系列代言照片，兩人手拿仙女棒，郎才女貌，引來粉絲狂讚，卻出現有人刻意將馮紹峰用聖誕樹遮住的照片，其他網友則說：「趙麗穎粉絲是真的很討厭馮紹峰啊」、「粉絲自娛自樂而已」、「粉絲吃醋了，這屆粉絲太調皮了」、「滿不尊重人的」。

(中時電子報)