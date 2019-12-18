今（18）日上午10時許，新北市永和區福和路驚傳氣爆，23歲施姓女子長期精神狀態不佳，疑因心情不好，想不開，竟在家中廁所引爆瓦斯，造成全身40％的2度燒燙傷，意識清楚，隨即被送往萬芳醫院急救，目前無立即生命危險。

據了解，施女經常在個人臉書PO出姣好身材的淒涼照，笑容陽光，完全看不出已服藥控制10年之久。

氣爆所幸只造成廁所門、天花板損壞，並未引發火災，消防人員處理完畢後，已將該址大門封鎖。

(中時 )