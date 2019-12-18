妙齡女浴室引爆瓦斯 幸未釀災 15:132019/12/18 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 施姓女子在家中廁所引爆瓦斯，所幸並未釀成火災。（翻攝畫面／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日上午10時許，新北市永和區福和路驚傳氣爆，23歲施姓女子長期精神狀態不佳，疑因心情不好，想不開，竟在家中廁所引爆瓦斯，造成全身40％的2度燒燙傷，意識清楚，隨即被送往萬芳醫院急救，目前無立即生命危險。 據了解，施女經常在個人臉書PO出姣好身材的淒涼照，笑容陽光，完全看不出已服藥控制10年之久。 氣爆所幸只造成廁所門、天花板損壞，並未引發火災，消防人員處理完畢後，已將該址大門封鎖。 (中時 ) #瓦斯 #廁所 #氣爆 #女子 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 對峙12時！國民黨部炸彈客投降送醫 07:142019/12/14 社會 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 00:032019/12/15 財經 中市十大伴手禮名單出爐 黑沃勇奪「三冠王」 23:552019/12/15 財經 孟加拉工廠慘遭惡火肆虐 至少10人喪命 07:072019/12/16 國際 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 滬指開高走低 金融房產股向下 10:402019/12/16 財經 面板三虎發威 友達股價重返票面10元之上 13:122019/12/16 財經 新竹縣新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 15:432019/12/16 生活 《科技》5G結束Day5競標，標金暫落365.62億元 17:222019/12/16 財經 迪士尼今年第六部賣座強片 冰雪奇緣2全球票房破10億美元 00:132019/12/17 財經 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 狠心縱火燒死父 醫科女判12年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。