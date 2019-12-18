而蘋果公司的AirPods無線耳機是時下最熱門3C產品之一，同時也是蘋果主打的明星商品。透過藍芽連線方式，大幅提升使用者自由度極靈活度，儘管價格不斐，銷量仍是開出紅盤。不過為人詬病的就是無線耳機常常發生遺落的慘案，尤其一不小心少了一支，荷包就會大失血。對此，有網友發明出AirPods「究極」戴法，標榜超牢靠、絕對不會掉。

蘋果自從iPhone的銷量走到穩定期後，開始改攻3C配件市場，AirPods便在此時孕育而生。AirPods創新的出世，不但克服被認為詭異的外觀，還獲得意外好評，已成為新一代「夯3C」。不過全球AirPods都有共同的毛病，就是太容易「遺失」。尤其因為無線關係，體積變小又輕盈，在各大公共場所如車站、機場等地，旅客遺落、遺失事件，隨著使用者增加，也不斷上升，甚至還成為新一代的公共議題。

不過全球AirPods都有共同的毛病，就是太容易「遺失」。尤其因為無線關係，體積變小又輕盈，在各大公共場所如車站、機場等地，許多旅客都發生AirPods遺落事件。（摘自蘋果官網）

為了防止旅客掉落AirPods，美國地鐵局還公開呼籲民眾不要在通勤奔走時戴著AirPods，以免發生遺失。台灣網友也想到「究極戴AirPods大法」，聲稱，絕對不會掉。他便在《爆廢公社》中張貼一張圖，表示「AirPods 專用 運動跑步絕對不會掉」。只見原PO直接將AirPods塞進自己「闊耳」的耳洞中，牢牢實實地卡在裡面，看起來相當穩固，不過似乎只適合少部分人士。

網友在《爆廢公社》中張貼一張圖，表示「AirPods專用，運動跑步絕對不會掉」。只見原PO直接將AirPods塞進自己「闊耳」後的耳洞中，雖然牢靠，但似乎只適合特定人使用。（摘自爆廢公社）

那麼，還有比較實際的方式來防止AirPods出油滑落現象嗎？根據專業iPhone臉書社團《蘋果仁》就有網友分享，在試過多種方法後，終於找到，可以讓AirPods「完美貼合」耳朵的方法了！

該網友表示，他試過國外資訊分享的，「貼痘痘貼」、「貼防水OK蹦」方法都不太有成效，經過一個月嘗試，終於研發出「超止滑」的方法。那就是貼上「人工皮」。

網友指出，要用一款「3M薄款人工皮」搭配小型「打洞機」，在人工皮上打出2個小圓孔，特別是要貼在「感應器兩側」才能提供摩擦力。（摘自蘋果仁）

AirPods究極戴法，網友稱其「絕對不會掉」。（摘自蘋果仁）

他指出，要用一款「3M薄款人工皮」搭配小型「打洞機」，在人工皮上打出2個小圓孔，特別是要貼在「感應器兩側」才能提供摩擦力。他強調，這款人工皮是貨比數家後的勝利者，其他的人工皮受力擠壓後都會變形、變黏。而這個「究極戴法」有4大特點：可以完美放進充電盒、外觀看不出加工痕跡、不會影響到感應，還有最重要的，完全不會有要掉的感覺。

網友曝「究極戴法」有4大特點：可以完美放進充電盒、外觀看不出加工痕跡、不會影響到感應，還有最重要的，完全不會有要掉的感覺。（摘自蘋果仁）

(中時電子報)