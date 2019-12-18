電動汽車製造商特斯拉的大陸團隊正努力打破西方的刻板印象，即用大陸產的Model 3反駁「大陸製造品質差」的刻板印象。

美國愛荷華州立大學格林利新聞與傳播學院副教授Gang (Kevin) Han指出，在「大陸製造」這個詞在美國被認為是指低成本、低品質的商品之前，人們對大陸製造產品的看法實際上是相當積極的。

他說：「人們真的很喜歡大陸產品，他們認為茶、傢俱或餐具等產品都是獨一無二的。這些都是高品質的產品，而且具有文化價值。但當大陸成為世界工廠，為無數品牌生產如此多的產品時，人們改變了看法。」

Gang (Kevin) Han補充說，媒體對大陸製造產品問題的突出報道也增加了「大陸製造品質差」的印象，「我們在這些報導中看到了很多刻板的訊息，並下意識地接收到了這些訊息」。

特斯拉宣佈在大陸建廠計劃後，這些傳統說法立即被批評人士翻出來。在上海工廠建設過程中，依然有很多特斯拉批評者嘲笑所謂的品質問題，並稱這些問題最終可能成為國產Model 3的困擾。

對於這些懷疑，特斯拉大陸團隊選擇小心對應，最後付出也取得一定的成果。在美國，前通用汽車高管鮑勃·盧茨(Bob Lutz)最終稱讚了特斯拉大陸產Model 3的製造品質。值得注意的是，特斯拉大陸團隊只用了1年多時間就取得了上述成就。Model 3是在大陸首批量產的特斯拉汽車，隨著時間的推移，它們只會變得越來越好。

國產Model 3即將在大陸電動汽車市場掀起波瀾，特斯拉上海工廠現在正大規模生產這款全電動轎車。無人機拍攝的最新視頻顯示，工廠的停車場上停放了數百輛國產Model 3，載有Model 3的運輸卡車也被拍到離開廠房。這一切都預示著，國產Model 3的交付即將開始。

(中時電子報)