南台中家扶18日舉辦天使樹活動，感謝認捐單位及社會善心人士的同心協力，達成今年禮物募集目標550份，在寒冬中帶給台中、偏鄉南投及離島地區的弱勢孩童們有如太陽般的溫暖，共同成為孩子們夢想的推手。
在各地充滿聖誕佳節的氣氛當中，南台中家扶與台中金典酒店共同舉辦天使樹活動，至今已持續20年，今年認捐單位包括台中金典酒店、達興材料股份有限公司、昭日堂餐飲集團及透過網路認捐的民眾。
在五花八門的心願卡中，高二的小馨許下心願希望能夠拿到衛生棉，小馨的父母相繼因病過世，留下小馨與兩個哥哥相依為命，由祖母接下照顧三位孩子的重擔。
但祖母年事已高，身體狀況不佳無法外出工作，家中大多仰賴社會福利資源維持家計，作為家中唯一年輕女生的小馨
，每個月的衛生棉費用對於祖母而言是一大負擔，因而經常提醒小馨要「節省」著使用，若能撐越久更換越好，但這種節省長期下來卻可能對小馨健康造成影響，所以小馨期待能夠得到衛生棉禮物，讓她能和同儕一樣注重衛生保養。
8歲小琨的耶誕心願是希望能拿到電子琴，就算是二手的也沒關係，因為他夢想成為一位鋼琴家，因家裡經濟匱乏，學習音樂的這條路相當辛苦，也因為沒有實體的電子琴，在家無法練習而相當苦惱。
這次在中心扶幼委員黃琳恩的協助下，小琨驚喜獲得一份全新的電子琴，一有時間就拿來練習，相信這來自外界的養分，注入小琨的夢想種子中，讓他開始期盼有朝一日夢想開花結果的那一刻。
南台中家扶表示， 這兩個故事僅是無數家扶故事中的其中一部份，弱勢的孩子常因家裡資源分配有限，較少拿到全新的玩具與物品，也缺乏如其他兒少出遊、體驗各種事物的機會，侷限對未來夢想的想像。
天使樹禮物不僅只是一份玩具或物品，更是他們做夢勇氣的來源以及快樂童年的根基，謝謝社會大眾的愛心，讓他們並不孤單。
南台中家扶扶幼委員會主委謝勝騏表示，感念來自社會各界善心的澆灌，讓天使樹在20年的歲月裡已成為今日碩果壘壘的金典家扶天使樹，每當這個活動來臨時，總是能感受到社會大眾的善與愛的種子，至今仍不斷持續循環與茁壯。
特別謝謝台中金典酒店發揮善心，擔任領頭羊角色，廣邀社會大眾共同出力，提供平台讓善心人士的能量匯集於此；謝謝昭日堂餐飲企業投入心力與資源，將天使樹心願卡掛於店中，邀請顧客一同扮演聖誕老人，讓店內不只飄香，更洋溢著溫馨的氣息。此外昭日堂董事更發揮愛心，邀請朋友們共同出資出力募集家電，為資源有所匱乏的弱勢家庭補齊生活的不足。
南台中家扶也感謝達興材料股份有限公司，在董事長的帶領下，邀請公司員工共同認捐禮物，秉持「取之社會，用之社會」的精神，善盡企業社會責任。
耶誕之後緊接是歲末過新年，南台中家扶持續進行寒冬送暖經費募集活動，為弱勢家庭兒少籌募「暖心福袋」，每份1200元，邀請您捐款支持家扶寒冬送暖採購電鍋、電磁爐（二擇一）及民生物資，關懷900戶扶助及受虐家庭，讓他們一起好過年、過好年。
(中時 )
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