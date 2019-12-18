天使樹耶誕活動至今20年，感南台中家扶中心感謝台中金典酒店提供平台讓善心人士的能量匯集，特致贈感謝狀。（盧金足攝）

南台中家扶18日舉辦天使樹活動，感謝認捐單位及社會善心人士的同心協力，達成今年禮物募集目標550份，在寒冬中帶給台中、偏鄉南投及離島地區的弱勢孩童們有如太陽般的溫暖，共同成為孩子們夢想的推手。

在各地充滿聖誕佳節的氣氛當中，南台中家扶與台中金典酒店共同舉辦天使樹活動，至今已持續20年，今年認捐單位包括台中金典酒店、達興材料股份有限公司、昭日堂餐飲集團及透過網路認捐的民眾。

在五花八門的心願卡中，高二的小馨許下心願希望能夠拿到衛生棉，小馨的父母相繼因病過世，留下小馨與兩個哥哥相依為命，由祖母接下照顧三位孩子的重擔。

但祖母年事已高，身體狀況不佳無法外出工作，家中大多仰賴社會福利資源維持家計，作為家中唯一年輕女生的小馨

，每個月的衛生棉費用對於祖母而言是一大負擔，因而經常提醒小馨要「節省」著使用，若能撐越久更換越好，但這種節省長期下來卻可能對小馨健康造成影響，所以小馨期待能夠得到衛生棉禮物，讓她能和同儕一樣注重衛生保養。

8歲小琨的耶誕心願是希望能拿到電子琴，就算是二手的也沒關係，因為他夢想成為一位鋼琴家，因家裡經濟匱乏，學習音樂的這條路相當辛苦，也因為沒有實體的電子琴，在家無法練習而相當苦惱。

這次在中心扶幼委員黃琳恩的協助下，小琨驚喜獲得一份全新的電子琴，一有時間就拿來練習，相信這來自外界的養分，注入小琨的夢想種子中，讓他開始期盼有朝一日夢想開花結果的那一刻。

南台中家扶表示， 這兩個故事僅是無數家扶故事中的其中一部份，弱勢的孩子常因家裡資源分配有限，較少拿到全新的玩具與物品，也缺乏如其他兒少出遊、體驗各種事物的機會，侷限對未來夢想的想像。

天使樹禮物不僅只是一份玩具或物品，更是他們做夢勇氣的來源以及快樂童年的根基，謝謝社會大眾的愛心，讓他們並不孤單。

南台中家扶扶幼委員會主委謝勝騏表示，感念來自社會各界善心的澆灌，讓天使樹在20年的歲月裡已成為今日碩果壘壘的金典家扶天使樹，每當這個活動來臨時，總是能感受到社會大眾的善與愛的種子，至今仍不斷持續循環與茁壯。

特別謝謝台中金典酒店發揮善心，擔任領頭羊角色，廣邀社會大眾共同出力，提供平台讓善心人士的能量匯集於此；謝謝昭日堂餐飲企業投入心力與資源，將天使樹心願卡掛於店中，邀請顧客一同扮演聖誕老人，讓店內不只飄香，更洋溢著溫馨的氣息。此外昭日堂董事更發揮愛心，邀請朋友們共同出資出力募集家電，為資源有所匱乏的弱勢家庭補齊生活的不足。

南台中家扶也感謝達興材料股份有限公司，在董事長的帶領下，邀請公司員工共同認捐禮物，秉持「取之社會，用之社會」的精神，善盡企業社會責任。

耶誕之後緊接是歲末過新年，南台中家扶持續進行寒冬送暖經費募集活動，為弱勢家庭兒少籌募「暖心福袋」，每份1200元，邀請您捐款支持家扶寒冬送暖採購電鍋、電磁爐（二擇一）及民生物資，關懷900戶扶助及受虐家庭，讓他們一起好過年、過好年。

(中時 )