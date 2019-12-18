總統大選倒數不到一個月，三三會理事長許勝雄今（18）日於三三會12月份例會受訪時被問到選舉看法，避談支持人選，只說會去投票，但他也強調，「一黨獨大」對政黨運作和成熟度都會有問題，最後終致「傲慢」。

相較於昨日多位工商界大佬高調成立韓國瑜後援會，許勝雄被問到總統大選，回應相當低調，先說「沒有什麼看法」，但「當然會去投票」，人選不能說。

不過，雖然不表態，許勝雄仍直言，「政黨獨大，到最後就會傲慢」。他指出，政黨政治是民主化很重要的環節，政黨政治如果健康化，對台灣永續發展就會是正面的；反之，任何一個政黨如果獨大，是否還能產生對於政黨運作、成熟度優化的動力，就會打上問號，值得思考。他認為，從歷史來看，一黨獨大基本上就會走向傲慢。

許勝雄指出，政黨政治最大好處，就是「做好就繼續執政，做不好就換人做」，對台灣來講沒有什麼不得了的，選舉一天到晚碰到，也沒有非怎樣不可，這是人民的選擇，「共同的選擇也是共同的宿命」。但期待人民選擇能對台灣經濟、產業、社會能夠穩定發展的，政治能夠清廉的候選人，希望新任總統能提供安居樂業、人民互相信賴、和諧的社會。

他也說，現在看到太多口水、人身攻擊，造成大家沒辦法真正心平氣和去思考，希望盡量去避免政治口水戰、抹黑戰，「台灣總是遲早要走到成熟的民主政治」。

(中時 )