近日，阿根廷發生一起恐怖又悲傷的悲劇。一名嬰兒在母親產道推出的過程中，因護士未能及時抓住他，使剛出生的幼嬰頭部重摔地面，經過搶救後回天乏術。

據《每日郵報》報導，這位悲傷了父親蒙德拉貢(Claudio Mondragon)目睹了一切的悲劇。他表示，他的妻子在阿根廷一家診所產下了他們愛的結晶—瓦倫蒂諾(Valentino)。

蒙德拉貢表示，當時他的妻子已經在分娩階段，他們告訴她用力，所以她聽話的用力，卻沒想到兒子出來的太快，在場沒有一個人接住他，導致他的頭撞到地板。儘管他們將男嬰緊急送醫，仍然宣告不治。

事發之後，瓦倫蒂諾被埋葬在雙親的家鄉的墓地。而驗屍結果表明，嬰兒的死因是跌倒後造成的頭部重創。目前，檢察官已經展開調查，想要了解該起案件是否有醫療過失，以及是否有人應該為這起悲劇負責。面對外界的慰問，這位悲傷的母親簡短的表示「感謝大家，我仍然不了解究竟發生了什麼」。

(中時電子報)