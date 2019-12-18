近三、四年住宅市場盤整、商辦市場反而進入大多頭格局，激勵建商一窩蜂狂推買地蓋商辦？對此世邦魏理仕台灣分公司董事總經理朱幸兒今（18）日表示，明年房市大家普遍看好，但現在辦公租金屢創歷史新高，10個建商就有9個想蓋商辦，憂心2023年之後，商辦供過於求的疑慮恐將出現。

世邦魏理仕今日公布2019年不動產投資市場年終回顧暨展望，受到全球政治風險影響全球經濟波動，誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資策略，增加不動產部位的持分；此外，受惠於貿易戰下的轉單效應，多家台商紛紛將產線移回台灣，自2018年以來，各類不動產交易都出現台商回流蹤跡，為台灣不動產市場注入新動能。

觀察2019年台灣不動產表現，全年（截至12月15日）交易金額達3,802億元（商用不動產交易金額995億元，土地交易金額2,807億元），創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高。

朱幸兒表示，觀察2019年重大不動產交易可以發現，投資人對於優質標的出手闊綽彰顯勢在必得的搶標態勢，反應投資人肯定不動產基本面穩健的走勢；此外，由於全球經濟仍存在不定性風險，建議投資人仍須預留操作的空間，切勿見獵心喜，並活用彈性投資策略，包括地點、資產類別的多元紮實佈局。預期2020年台灣不動產市場表現將持穩，各類資產類別租金收益率可能下修。

在全球經貿重新洗牌的背景下，政經情勢新常態正成形，世邦魏理仕認為，2020年台灣不動產市場將面臨三大挑戰。首先，商辦低空置新供給稀，企業租戶幾無選擇；第二，工業地產購置成本升，台商回流埋隱憂；第三，投資標的如鳳毛麟角，滿手現金反限縮回報。

展望明年，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，預期投資人避險心態不變，對後市抱持謹慎樂觀的態度，明年將繼續採取靈活的投資策略，部分不動產類別的收益率可能面臨壓縮。

(工商 )