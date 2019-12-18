憶聲電子集團近年來積極轉型、轉業，不僅投入家電品牌經營，更推動資產活化，今年成立子公司亞憶開發，推動產業升級。計畫投資30億元打造憶聲智匯科技園區，將桃園中壢總部規劃為北台灣地區集結研發、創客、人工智慧、物聯網、大數據，並匯聚研發、展銷、客流為一體的「新型態工業4.0」產業園區。

亞憶開發於18日舉辦憶聲智匯科技園區開工動土典禮，並首次對外公開園區軟硬體規劃，桃園市長鄭文燦、前行政院長張善政等，均到場慶賀。憶聲電子集團總裁彭君平表示，中美貿易戰之下，台灣企業遷出中國，回流投資需求大增，而憶聲智匯科技園區的完善規劃，讓台商夥伴安心回家。同時也能幫助中壢、觀音等鄰近工業區企業主推動產業升級、轉型。

經濟部致力於輔導與推動產業轉型、升級，更支持企業投資台灣，促進經濟發展。憶聲智匯科技園區配合政府產業政策，響應工業區更新立體化發展方案，希望藉此投資案帶動中壢工業區轉型。憶聲集團將投資憶聲智匯科技園區新30億元，總建築面積可達28,800坪，總資產價值約70億元。預計未來將超過200家國內、外企業進駐園區，可創造超過5000個就業機會，不僅帶動地方繁榮，會更有助於北台灣經濟活絡。

(工商 )