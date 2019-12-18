台灣醣聯（4168）18日宣布，自行開發的抗體新藥GNX102，已規劃在美國進行第一期臨床試驗的第一階段（Dose escalation phase），明年第一季開始收案，預計一年內完成；第二階段（Dose expansion phase）將於台灣及美國同時進行收案，進行跨國多中心研究，分析台、美兩地之數據，作為決定主要適應症之依據。

醣聯已與美國CRO完成簽約，並正與美國多家臨床試驗醫院簽約中，訂於2020年第一季開始收案，GNX102是針對特殊醣抗原開發的抗體藥物，其抗原分布於多種癌細胞，因此第一期臨床試驗收案對象將包括十三種高罹患率之腫瘤。

抗癌新藥GNX102具有特殊的腫瘤醣抗原辨識機制，由多項動物試驗的數據顯示，GNX102於極低的劑量下即有顯著的腫瘤抑制效果，甚至讓腫瘤完全消失；多項毒理試驗數據也顯示，GNX102在高劑量下也無明顯不良反應，展現出極佳的抗癌效果及安全性。GNX102現已通過美國FDA臨床試驗核准，預計將於2020年第一季開始收案，進行「first-in-human」試驗。除在臨床試驗申請取得重大進展，GNX102更已布局完整之專利保護版圖。醣聯於2018年已完成GNX102美國發明專利案申請，今年更透過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty; PCT）之國際審查程序，提出全球專利申請。預計完成國際審查階段後，針對歐、日、中等主要國家提交專利申請。癌症多年來蟬聯全球十大死因第二，抗癌藥物的市場與需求亦逐年擴增。台灣醣聯將積極推動GNX102臨床試驗，並投入開發新藥標的。透過國際策略聯盟，以及積極參與各項國際展會，與各大國際藥廠積極洽談對外授權與共同開發的機會。

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