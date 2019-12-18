12月的耶誕節具有感恩之意，福泰飯店集團旗下的福泰商務飯店、桔子商旅及礁溪山形閣共9家飯店，攜手與「天主教善牧基金會」齊心推出「慈善聖誕月Lovely Christmas」住房專案，即日起至12月31日凡訂房可獲得知名插畫家湯舒皮（Soupy Tang）及善牧基金會小朋友與志工們共同繪製的「2020善牧公益桌曆」，每房只要2000元起，旅客在旅遊同時也能響應做公益。

12月31日前訂房即可獲得「2020善牧公益桌曆」。(圖福泰飯店集團)

為回饋社會，福泰飯店集團於12月15日首辦唯一一場「慈善聖誕音樂會」，邀請紐約知名大提琴演奏家郭虔哲率領、邱奕勲、蔡威逸及林昕眉共同為天主教善牧基金會小朋友們演奏7首經典耶誕音樂，郭虔哲在每首歌演奏前會先講述該首曲子的歷史典故，並透過你問我答的互動達到寓教於樂，讓小朋友們對耶誕節慶能有更深一層的了解。

現場有60多名的善牧基金會孩子及熱情聽眾參與慈善音樂會。(圖福泰飯店集團)

同時福泰飯店集團特別準備聖誕福袋及桔子人玩偶送給音樂會現場小朋友，一同提前歡慶耶誕佳節。另外，本身熱衷公益的郭虔哲將於12月2日集結21位著名音樂演奏家，於台北市立美術館舉辦慈善音樂會，以不售票的方式演奏14首經典曲目回饋社會。

(中時 )