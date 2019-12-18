2019年「台灣併購金鑫獎」今晚將舉行頒獎典禮，主辦單位台灣併購與私募股權協會指出，本屆共有156件併購案競逐，且入圍決選案例產業類別分布廣，顯示透過產業整合提升技術能力與擴大市場規模，已成為台灣產業在國際競爭壓力下力求轉型升級的主要驅動力。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，台灣科技製造業近2、3年來為因應強大的產業競爭壓力，紛紛加快併購腳步力求轉型突破，使台灣併購市場歷經一波高峰，也帶動台灣企業為求轉型升級、改變競爭態勢的熱潮。

盧明光指出，今年除了科技業表現持續亮眼，國內傳統產業也因公司轉型需求或接班傳承等壓力，開始尋求外部協助，足見企業藉由併購或策略性引入外部資源，展開加速轉型升級及企業再造，已是企業長遠經營的核心策略之一。

盧明光認為，併購是企業世代交替、轉型升級的重要推手，如何透過併購翻轉經濟戰局，從詭譎多變的全球局勢中脫穎而出，是台灣企業的一大課題。呼籲台灣企業應有效利用併購及策略合作分散風險，並強化企業內部的併購人才培育，讓企業在國際競爭中再創新機。

今年「台灣併購金鑫獎」得獎名單中，國內知名老字號石化大廠李長榮化工攜手國際私募股權基金KKR，除創下近年來國內塑化業最大併購交易紀錄，也是國際私募股權基金重返台灣市場的成功首例，獲得「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」2大獎。

食品龍頭統一集團透過併購韓國熊津食品，成功插旗東北亞食品市場，並藉此完整集團在亞太地區食品版圖布局，則獲「年度最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」殊榮。

此外，福盈科因結盟中華開發資本國際旗下首檔區域型私募股權基金「亞洲基金」，具備本土私募股權基金協助台灣中小型企業，完成傳承接班及進行企業轉型等指標意義，摘下「最佳創意併購獎」。

除了傳產表現亮眼，科技製造業也續傳佳績，包括鴻騰精密收購貝爾金、國巨集團收購美國天線大廠普思，以及世界先進收購格芯新加坡廠，因併購策略展現擴大企業規模、布局全球市場的企圖心與策略藍圖，均獲「年度最具代表性併購獎」表彰。

大聯大集團董事長黃偉祥因促成台灣首家產業控股公司創建，並以財務實績及市場地位實證，透過併購及策略合作可有效促成產業規模整合與市場和諧化，獲得「卓越成就獎」。至於「最佳海峽併購獎」因併購交易案件多屬企業集團內部整併或組織調整，決定不予頒發。

(時報資訊)