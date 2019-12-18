大陸女星霍思燕2012年與小她5歲的男星杜江相戀，小倆口隔年宣布懷孕，並在2013年生下兒子「嗯哼」，杜江也因為帶著兒子登上陸綜《爸爸去哪兒5》，一家三口人氣翻漲，不過霍思燕近日則在陸綜《妻子的浪漫旅行》中，哽咽嘆：「杜江欠我一個婚禮」。

霍思燕與杜江幸福組成一家三口，不過霍思燕近日在《妻子的浪漫旅行》中，提到當年沒辦婚禮，霍思燕透露她曾試著籌備婚禮，但一挑婚紗卻因為太過期待，最後就又「放下」了，霍思燕感性說：「我不敢面對這件事情」。

霍思燕說著說著還噴淚說：「我覺得杜江欠我一個婚禮」，並透露她當年因懷孕、不想挺肚子穿婚紗，同步在攝影棚看著影片杜江也默默跟著流淚，而節目的女嘉賓為了緩和霍思燕的難過心情，紛紛跳出來自願當婚禮歌手、嘉賓謝娜還被拱主持，才讓霍思燕露出笑容。

節目微博稍早也發文轉述杜江回應，杜江認為是自己沒有準備好「這不怪他」，而杜江看到霍思燕難過哭泣，也跟著自責落淚，他認為自己應該更堅持「不要讓一個女孩追著我問什麼時候辦婚禮」。

妻子的浪漫旅行微博全文。（圖／取材自妻子的浪漫旅行微博）

(中時電子報)