近期活躍各大綜藝節目的呆萌系教主吳婕安（元元），因為長相甜美可愛加上自然不做作的天然呆風格，吸引許多粉絲們的喜愛，睽違一年多這次遠赴日本東京拍攝最新寫真書，與前一本寫真不同這次拍攝季節來到的冬季，元元突破自我不畏寒冷就是為了要拍出最棒的作品，透過旅日時尚攝影師林千翔之手，捕捉最清新、美麗、自然、時尚性感等不同面向，前所未有全新風格的作品盡皆收入在12月17日出版發行的《元氣東京》吳婕安寫真書，在12月9日開放預購時更創造稱霸兩大書店雙暢銷排行榜紀錄。為了回饋粉絲也將於12月22日聖誕節前夕在板橋金石堂店舉辦新書簽名會活動，歡迎大家把握機會來與女神面對面！

寫真書更是預購就登上兩大書店冠軍排行。（圖／尖端出版提供）

雪白美胸女神元元擁有清純可愛臉蛋以及魔鬼身材，水汪汪的大圓眼更是楚楚可憐惹人愛。元元這次寫真書特地飛到日本時尚之都東京涉谷、原宿、自由之丘、富士山山中湖、逗子海岸、美軍基地、鎌倉高校前等取景，並且與對日本文化熟悉的旅日攝影師林千翔合作，因有地利之便，讓拍攝行程豐富了許多，攝影師希望能以元元的特色為前提，盡量變化出不一樣的風格，讓大家看到全新更多元的樣貌，因此在書中會呈現日系的歐美風、浪漫風、甜美風、居家風、時尚性感風……等。

內容遠赴東京，也相當勁爆。（圖／尖端出版提供）

寫真色澤呈現最自然、舒服的方式，希望有種元元帶大家享受日本美麗時光的感受。元元也親自與攝影師、化妝師討論，設計打造出多變造型與妝髮，不但有大家最愛的陽光比基尼與都會時尚，也挑戰了背部全裸、蕾絲小褲的撩人姿態、俏皮可愛的居家打扮等，不只為大家徹底捕捉美好畫面、多變風情，也記錄了她私下更多不為人知的一面。

《元氣東京》吳婕安寫真書12/17(二)正式上市，特裝版寫真將附贈一款元元寫性感海報(共兩款隨機投入一款)以及特選元元寫抱枕套(共兩款隨機投入一款)；豪華特裝版則是尖端官網獨賣，將有第三款抱枕樣式，等粉絲們來蒐集喔!為了回饋粉絲的支持，新書也會在12月22日下午兩點於金石堂板橋店舉辦簽名見面會。

(中時電子報)