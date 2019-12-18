光從一條口香糖就能描繪出5,700年前人臉輪廓？丹麥研究團隊就是靠著一塊咀嚼過的白樺樹皮模擬出一名石器時代小女孩的生前樣貌及飲食習慣，堪稱一大科學突破。

丹麥研究團隊靠著一塊咀嚼過的白樺樹皮，成功模擬出一名石器時代小女孩的生前樣貌及飲食習慣，堪稱一大科學突破。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹麥考古學家在丹麥第四大島洛蘭島（Lolland）的Syltholm地區遺址採集到一塊咀嚼過的白樺樹皮，根據上頭殘留的物質，重新還原5,700年前、石器時代居住在當地的小女孩外貌。考古學家將小女孩命名為蘿菈（Lola），即便未發現她的骨骸，不過推測她有著一雙湛藍色雙眼、深色皮膚及髮色，她當時應該剛吃過榛果和綠頭鴨，此外她不喝牛奶，因為她有乳糖不耐症。考古學家昨（17）日將研究成果刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

Lola, a young girl who lived in Denmark 5,700 years ago, had blue eyes, dark skin and dark hair. Her last meal included hazelnuts and mallard duck but no milk -- she couldn't stomach dairy. https://t.co/CpcHvY2RS9 — CNN International (@cnni) December 18, 2019

研究指出，從這塊已經呈現棕黑色的白樺樹皮上萃取出DNA，研究人員推測這塊樹皮曾被一名生活在狩獵採集文化中的女性咀嚼過，樹皮完整保留了蘿拉的基因體及口腔微生物組，部分基因甚至透露了女孩的眼睛、頭髮、皮膚顏色。此外，樹皮上還殘留動植物DNA，因此他們得以推斷她前一餐才吃過榛果、綠頭鴨，進一步推測她的日常飲食習慣。研究人員還在樹皮上找到了部分病毒，發現蘿菈患有肺炎跡象。

Norwegian hunter-gatherer that lived 5,700 years ago had dark skin and blue eyes, dined on duck and hazelnuts https://t.co/T72YClzUCR — Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2019

這是科學家頭一次在人骨以外的物體上成功提取人類基因物質，堪稱科學界一大突破，哥本哈根大學（University of Copenhagen）全球研究所（Globe Institute）副教授施若德（Hannes Schroeder）表示，「從人骨以外的地方成功提取出完整的古代基因體，真的令人驚訝。」

人類將白樺樹皮當作黏著劑的習慣可追溯到76萬年前舊石器時代，它們被用來接合石器工具、包包及皮帶，加熱時會展現出延展性，冷卻時則會凝固，因此部分科學家相信，古代人咀嚼白樺樹皮，以讓它保持柔軟。也有科學家認為，咀嚼白樺樹皮有緩和牙痛、當作牙刷清潔牙齒、避免飢餓等功能，就像現代人嚼口香糖的功能一樣。科學家在樹皮上採集到的細菌顯示蘿菈有罹患牙周病跡象，這可能是她嚼白樺樹皮的原因。

(中時電子報)