宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽進入第三年，2020年總決賽將於2020年2月22、23日於菲律賓馬尼拉舉辦總決賽，也是宏碁首場開放售票的電競賽事。開賣首日選在今年雙12發售，超過1,000席次的VIP座位在短短10分鐘全數售罄，顯示Predator League深受遊戲玩家的肯定。
宏碁自2018年舉辦第一屆Predator電競聯盟大賽有8個地區、1,197隊伍參賽，第二屆在泰國曼谷舉辦共有16個地區、3,530隊伍參賽，更有超過450萬總觀看數，成為亞太區最大的品牌電競聯賽。
2020亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽總決賽將於馬尼拉Mall of Asia Arena舉辦，截至目前已有超過4,000隊伍報名參賽，這也是宏碁首次向全球舉辦售票的電競賽事，目前開放的售票區域在雙12開賣首日已售出總座位數的70%，後續也將開放更多座位席邀請各地的熱血粉絲參與，一起觀看來自各地代表的遊戲玩家角逐電競霸主之位。
至於台灣的代表隊伍，日前也陸續在台灣決賽後出爐。宏碁甫於12月初進完賽的Predator League《絕地求生》台灣總決賽，由賽前奪冠呼聲就很大的PML職業戰隊Team Curson拿下，將代表台灣出賽明年2月的亞太區Predator League總決賽。
另於宏碁Predator League電競盟校盃《Dota2》總決賽奪冠的樹德家商，則將代表台灣參加亞太區Predator League總決賽的《Dota2》項目。兩支代表隊屆時將與來自於17個亞太地區的海外選手交流，爭奪最終的總冠軍席位。
(工商 )
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