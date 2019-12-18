企業品牌值多少錢？如何持續提高品牌價值？金管會主委顧立雄18日以美國蘋果、google及微軟為例，企業要做到三件事，即不斷創新、重視客戶體驗、非常重視人才培育與運用，才能引領產業多次典範轉移，持續創造品牌價值。

顧立雄是在參加一場商務人士理想品牌大賞頒獎時表示，台灣在研發、製造能力等關鍵技術，在全球供應鏈上具有重要地位，加上特有的產業群聚優勢、重視智慧財產權保護、良好的員工素質、以客為尊的服務文化以及完善的行動網路環境，讓大小規模不同的企業，都可以利用各種創新技術，或以提高服務附加價值的方式，來發展自有品牌。

政府在協助企業提升品牌價值與信任度方面，希望提供各種推力，鼓勵業者重視消費者聲音、產品或服務的品質，並以可信賴及穩健的經營，維護所有利害關係人對企業的信任。金管會近年亦推動公司治理及企業社會責任，就是希望用誘因機制，促使企業重視環境、社會及治理議題（ESG），將核心業務做好，並能協助整個地球永續發展。

在協助金融業提升品牌價值上，顧立雄說金管會積極採行多項措施，鼓勵金融服務業提高金融服務價值及轉型發展。例如鬆綁法令，便利投資；鼓勵研發及培育人才；實施金融創新實驗機制，即金融監理沙盒及金融業務試辦；開放純網銀及開放銀行，加速金融科技的應用及創新等，都是為了協助金融業經營永續品牌。顧立雄表示，不只是金融業，各行業均應在自己的領域維護品質，符合消費者期待，並不斷創新，提升競爭力，政府也會提供有利發展品牌、提升品牌價值的環境。期許企業品牌的正面效益都成為國家重要的資產，進一步爭取國際市場的認同與信任，讓「臺灣」也能成為國際上的理想品牌。

(工商 )