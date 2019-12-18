距離2020跨年已進入倒數階段，愛奇藝今年首度取得「臺北最High新年城2020跨年晚會」新媒體全球獨家轉播權，全球民眾皆可透過愛奇藝APP及網站收看精彩表演，不論是和朋友在外聚餐派對、或是與家人在家團聚都可以不受空間限制的觀賞晚會直播，一起在101的絢爛煙火中迎接2020年的到來！愛奇藝台灣站開站邁入第四年，除了是民眾日常追劇的好夥伴，自11月初開始在台北及高雄也舉辦了一系列聖誕跨年活動，好吃好玩好拍又好看！要一路陪伴民眾嗨到跨年!

「愛奇藝聖誕任意門」打造了四個巨大的聖誕禮物盒和充滿愛奇藝特色的IP聖誕樹坐落在台北信義區香堤大道上，民眾可以從充滿耶誕氣息的任意門走進愛奇藝的奇幻世界，首先迎面而來的是卡通《熊熊遇見你》熱巧克力屋，將卡通中的場景精美重現，卡通明星棕熊大大、熊貓胖達和北極熊阿極化身店員迎接大小朋友，歡迎民眾前來換上熊熊圍裙合照，每周五六日還可以獲得當日限量熱巧克力；今年爆紅的動漫神作《鬼滅之刃》的第一座實體概念屋也藏在禮物盒中，民眾可以穿上主角竈門炭治郎的服裝、或戴上面具和妹妹禰豆子及夥伴善逸、伊之助一起成為鬼殺隊夥伴，還可以和劇中禰豆子一樣躲進木箱趣味合照；韓國超爆笑綜藝《新西遊記7》令人噴飯的海報也成為了吸睛的主題屋，巨大的姜鎬童妙漢及神燈精靈曹圭賢、蘿蔔道士宋旻浩全部都立體化，吸引超多民眾手拿龍珠及神妙漢一同合照；最後則是2019話題聲量及收視點擊皆稱霸的劇王《德魯納酒店》，愛奇藝將酒店門口完整呈現於禮物盒中，超美的主題屋已然成為網美必拍的打卡點，也千萬不能錯過和滿月社長及具燦星一起合照的機會；「愛奇藝聖誕任意門」活動自12／13至1／5，每周五六日還有周末限定抽獎活動，只要任選主題情境屋合照並上傳FB或IG，加上指定hashtag #愛奇藝聖誕任意門，即可抽周邊好禮，有機會獲得海報、神妙漢玩偶和拼圖等好禮，下載愛奇藝APP完成免費註冊還可兌換「檀島香港茶餐廳」的極品蛋撻乙顆(數量有限送完為止)。

除了信義區的聖誕任意門，東區瑠公公園及高雄中央公園也自11月初開始於每周五六日舉辦周末限定「愛奇藝露天電影院」，民眾可在充滿聖誕氣息的星空下享受愛奇藝精選好片，包括最新的《蜘蛛人：離家日》、《玩具總動員4》、《寵物當家2》、《阿拉丁》等，凡下載愛奇藝APP完成註冊者也能兌換「檀島香港茶餐廳」的極品蛋撻乙顆「吉福雞舖」的綜合滷味乙盒、「Street Churros」吉那圈乙份或「歪國零食嘴」精選零食，每周皆吸引許多家庭及情侶前往打卡體驗，12/21(六)將邀請到大人小孩都愛的飛天小女警人偶明星來到愛奇藝聖誕任意門及露天電影院現場，與大小朋友同樂拍照，粉絲們也有機會搶答獲得最獨特的小女警造型眼鏡等聖誕節小禮物！12/31跨年夜當天1830開始，愛奇藝將全球獨家網路轉播「臺北最High新年城2020跨年晚會」，無法至台北市府廣場現場同歡的民眾，將可透過愛奇藝APP及網站收看，與愛奇藝一起嗨跨年。

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