網路紅人女神下午茶，約在2年前確診愛滋，當時的他原有一名曖昧對象（A先生），但A先生在經歷一段時間的交往後，無法接受進一步的發展而提出分手。有感於社會的不了解，女神下午茶公開了自己是感染者的身分，並投身民間團體，鼓勵他人勇於接受治療。

女神下午茶一直都有進行愛滋篩檢的習慣，2年前的某一次篩檢，發現結果呈陽性，進一步確診愛滋。因先前已有陪伴好友就醫的經驗，對於自己的情況，他並沒有太多的情緒波動，趕緊接受了治療。

確診後的女神下午茶，曾與A先生曖昧，兩人交往時，維持著不親嘴、不發生關係的界線。A先生陪著他穩定前往治療，直到女神下午茶達到U＝U的狀況（病毒量小於200copies／mL，即便親密接觸也不具傳染力）。女神下午茶提出了進一步發展的要求，但A先生仍然猶豫，最終提出分手。

原本性格契合、有機會長期交往的兩人，因著其中一方對愛滋的不了解而分開，女神下午茶感到相當惋惜。為了避免其他感染者遭遇類似的憾事，他選擇在網路上公開自己的身分，盼給予他人鼓勵，勿因愛滋而將自己封閉。

雖然網路上不時出現網友對同志、愛滋感染者的不友善言論，但女神下午茶在家人、朋友的鼓勵下，仍然積極地生活，並在某次因緣際會下投身民間團體「台灣基地協會」，協助其他感染者接受治療。他期盼藉著自己一點點的力量，讓社會大眾更認識愛滋，不再因為不了解而害怕，同時呼籲其他感染者勇於追求自己的人生。

(中時 )