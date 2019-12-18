台中市清水高中接待來自韓國光陽市廣英高中18名師生，學校安排韓國學生入班上課。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中接待來自韓國光陽市廣英高中18名師生，學校安排韓國學生入班上課。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中18日起一連3天，接待來自韓國光陽市廣英高中18名師生，學校安排韓國學生入班上課，融入清中共同學習，透過相互觀摩更加認識不同國家學習方式；清水高中校長黃偉立表示，台中市與南韓光陽市簽署「友好城市協定書」，正式為兩個城市交流揭開序幕，希望能為兩校情誼增溫，建立日後互訪基礎。

清水高中安排一系列課程，包括家政課手作厚片海鮮土司了解台灣的美食文化、透過高中生喜愛的零食介紹拉近兩校學生間的情誼、安排學生社團交流，體驗同學們的活力與熱情，並由清水高中學生帶領韓國廣英高中學生走訪歷史悠久的清水小鎮，讓他們有更深的認識與了解。

清水高中也安排Home Stay兩個晚上，由學校學生負責接待，放學後的時間，由本校同學擔任行銷台中市的外交小尖兵，讓大家認識台中市的人文風情，期盼帶給廣英高中師生豐富又充實的收穫，並藉由實際體驗課程，增進情誼，台中市立清水高中期盼藉此提升學生國際視野。

清水高中校長黃偉立表示，清水高中創校迄今73年，培育無數傑出校友，熱情教學的教師團隊及活力滿滿的學生，在這幾天交流中，將竭誠善盡地主之誼，讓來訪師生留下深刻印象。

黃偉立說，台中市與南韓光陽市簽署「友好城市協定書」，正式為兩個城市交流揭開序幕，也在雙方積極努力下，成就這次參訪交流活動，很高興能參與並負責這項見證歷史新頁，希望能夠為兩校情誼增溫，建立日後互訪基礎。

2009年成立的廣英高中位於韓國光陽市，共24個班級，總學生人數近1000人，是一所相當年輕有朝氣的學校。

(中時 )