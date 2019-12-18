公平會今天通過，包括LINE等7事業擬合資新設連線銀行，及中華電信等9事業擬合資新設將來銀行等2件純網路銀行結合案，皆不具有顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭不利益，不禁止其結合。（公平會提供／林良齊台北傳真）

公平會今天通過，包括LINE等7事業擬合資新設連線銀行，及中華電信等9事業擬合資新設將來銀行等2件純網路銀行結合案，皆不具有顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭不利益，不禁止其結合，至於樂天網銀日前發函詢問公平會是否要結合申報，公平會仍在瞭解中。

連線銀行由連線金融科技公司、台北富邦銀行、中國信託銀行、聯邦銀行、渣打銀行、台灣大哥大及遠傳電信等發起設立。將來銀行則由中華電信、兆豐銀行、新光人壽、全聯公司、凱基銀行、關貿公司、新光銀行、新光保全及大台北瓦斯等發起設立。

公平會表示，在水平重疊部分，參與結合的銀行業者在我國存款、放款、信用卡等相關市場之市場占有率不高，亦無計畫將現有業務分別移轉至其所發起設立純網銀，仍會維持分別經營，不致降低彼此間相互競爭誘因，無法藉由結合提高商品價格或服務報酬能力。

針對非水平重疊部分，公平會考量銀行業為特許事業，法規限制非金融業者「單獨參進」純網銀市場之可能性，本2案參與結合的非金融事業與銀行間原本就不具潛在競爭關係。

另，公平會也針對2件結合案涉及的數據資料累積及個人資料保護等數位市場新興競爭問題進行評估。儘管2件結合案設立純網銀可能利用各參與結合事業用戶數據資料，發掘客戶需求並提供適合服務，但該數據庫並非無法透過其他來源蒐集或以其他資料取代，競爭者可透過與其他數據相關事業合作以取得用戶數據資料，故尚難認參與結合事業所掌握的數據庫能為2家純網銀帶來其他競爭者無法複製之競爭優勢。

公平會指出，參與結合事業分屬各領域，並無事證顯示結合前各參與結合事業或其關係事業之間，正在進行個人資料保護方面非價格競爭，並無消除競爭壓力之效果，因此尚無降低「以隱私為基礎的競爭」，但公平會仍提醒本2案參與結合事業須注意並遵守個人資料保護法相關規範。

(中時 )