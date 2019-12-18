國民黨主席吳敦義昨天在挺韓勞工後援會上，批在「衰尾查某」蔡英文總統帶領下，經濟「夭壽壞」，引發性別歧視爭議。國民黨中常委姚江臨今天受訪表示，以前民進黨也罵前總統馬英九「衰尾」，一樣是罵，昨天如果是罵「衰尾總統」就可以了，把台灣帶的這麼衰不是衰尾嗎？

媒體追問，爭議焦點是否在於「查某」二字？姚江臨說，不然說「衰尾蔡英文」、「衰尾總統」也可以，民進黨向來如此，抓不到東西攻擊對手，因此抓到了當然馬上打，其實衰尾哪有什麼，大家也常說「衰尾道人」、「衰尾郎」。

姚江臨提及，前總統府資政辜寬敏也曾說過，穿裙子的不能做總統跟三軍統帥，那也是歧視女性，反正民進黨自己都可以，別人就不行。

中常委李昭平緩頰，吳敦義談話只是說出台灣現況，他認為台灣經濟衰退，兩岸關係凍結，南向政策失敗，三年半斷交7個邦交國，「台灣是真的滿衰的」。

詢及韓辦總發言人王淺秋認為不妥，有檢討空間，李說，吳敦義只是沒有修飾就直接說出心中感受，這也是一般老百姓的感受，至於用詞可能如王淺秋所講的，有需要檢討的地方。

國民黨花蓮選情「鬧雙包」，泛藍陣營面臨分裂危機，以無黨籍身分參選立委的前花蓮縣長傅崐萁昨在臉書貼文，指「吳敦義主席與黨內許多有心人士的阻饒」令他無所適從。

對此，姚江臨信心表示，還是泛藍會贏，兩個中間有一個會贏，真的會贏，傅崐萁是泛藍的一員，東部選區花蓮最有機會，只要不讓民進黨當選就好。李昭平則說，大家的目標都是下架民進黨，不管誰執政，由人民投票決定。

(中時 )