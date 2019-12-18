崇她台北二社長期贊助關懷弱勢，此為啟智公益活動合影。（國際崇她台北二社提供／游念育台北傳真）

「國際崇她社」台北二社社友路宋友慈女士成立的「路媽媽獎學金」，幫助過許多優秀學生，21日將舉行頒獎典禮。

「國際崇她台北二社」是在1971年成立，結合傑出女性校長、企業家、教授、醫生、律師、會計師、記者、及專業經理人等組成，以服務社會弱勢族群，提高婦女地位為宗旨，其中包含立人國際中小學創辦人鄭惠芝、立人國際中小學總校長孫國燕、薛柏輝基金會創辦人薛陳惠如等人均曾擔任台北二社社長，現任社長鄭富糧為上野百貨董事長，均為傑出優秀女性並熱心公益。

路宋友慈信任「台北二社」能妥善管理並運用善款，故於2017年捐贈300萬元，設立「路媽媽獎學金」，將於21日上午10點在台北市大同區大龍街275號的台北孔廟舉辦頒贈獎學金活動，盼能在至聖先師孔子的見證下，鼓勵及幫助更多的優秀學生奮發向學，將來學以致用回饋社會。

另外，台北二社成立至今歷經27位社長，長期贊助關懷八里安老院、台北啟智學校及家扶中心，並捐贈復康巴士、救護車，以及捐贈愛心屋給蕯爾瓦地震災民，此外日本311大地震及高雄氣爆、八仙樂園塵爆等，台北二社也發揮愛心捐助災民。

(中時 )