國產家電大廠禾聯集團，也開始賣房？！禾聯集團今（18）日宣布，將正式揮軍科技智慧建築！選在桃園A7科技園區，推出全台首座聲控智能宅「禾悅花園」。

家電龍頭禾聯集團董事長蔡金土今天宣布，2020年正式跨足住宅市場，其位於桃園A7，推出基地規模達4,720坪的指標大案「禾悅花園」。

禾聯集團表示，該集團擁有絕佳研發技術與優良品質，推出產品從液晶電視、冷氣空調、洗衣機、冰箱到小家電全系列，連續多年獲得台灣精品獎肯定，近年更以智能設備、智能家電不斷創新，銷量屢創新高。此次跨足住宅不動產，以要求科技產品良率的SOP嚴謹態度來蓋房子，超越一般建築精工，並充分發揮智能家電優勢，整合建築規劃，成為智能居家全新住宅產品，將掀起住宅革命。

禾聯表示，首度揮軍房地產的住宅首案「禾悅花園」，從地段、產品規劃、建築團隊到結構工法，都採研發精品家電的最高規格來打造。

禾聯指出，桃園A7科技園區產值含金量高，全區只有的三塊住宅用地，「禾悅花園」即為其中一塊，擁有公園第一排永久棟距、緊鄰生態保護區，為三塊住宅用地中規模最大、視野最佳的地王。並結合科技平台，導入禾聯智能家電系統，訴求特色是，實現全台首座聲控智能宅，居家生活大小事只要「出一張嘴」，智能宅就能幫你辦到。

(工商 )