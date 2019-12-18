杏輝(1734)下午舉行法說會，預防醫學健康食品在台灣內銷方面，今年已上市6款取得健康食品認證執照的新產品，預期明年將會有3件新產品上市，在外銷方面，廠房已完成台灣的二級品管認證，產品L馬來西亞已完成查登，將挹注營收，產品B正在查登中，杏輝預期將會成為未來營收重要的成長動能。

杏輝在藥品方面，目前已有十項癌症製劑產品量產，今年抗炎解熱產品C已上市，預期明年上市的產品包括產品M(胃癌及大腸直癌用藥)及產品G(非小細胞肺癌)皆在查登中，另外，產品M(胃腸代謝)與產品P(降血脂)查登中，皆可望在明年上市。

另外，杏輝藥品在外銷方面，印尼市場產品A領證並開始銷售；日本市場產品G領證並開始銷售，並與客戶合作在東南亞各國查證中；馬來西亞市場產品T領證已銷售，產品K查登中，希望能在2021上市；蒙古市場方面，產品LA查登中，希望能在2021上市。

杏輝專櫃方面，今年約有3萬人加入成為會員，另外健康生技園已在Q3完工，主要目標是傳遞正確的藥品與食品知識，拉近與消費者的距離。今年約有7000位民眾蒞廠參訪，預期明年度參觀民眾將逾萬人。

(時報資訊)