日本日立公司周三宣布，將以合計6730億日圓（約62億美元），出售旗下上市的化學材料事業和診斷顯影設備業務。

日立宣布以4940億日圓，將持有之51%的日立化成公司（Hitachi Chemical Company, Ltd.）股份賣給昭和電工（Showa Denko）。日立化成是半導體、顯示器和鋰電池材料供應商。

在擊退日東電工（Nitto Denko Corp）、美國貝恩資本（Bain Capital LP）和凱雷集團（Carlyle Group LP）等競購對手後，昭和電工表示，總計將支付9640億日圓從日立公司和市場上收購日立化成股份。

日立旗下醫療顯影設備業務的買主是富士軟片控股公司（Fujifilm Holdings Corp），成交金額為1790億日圓。以影印機和相機事業起家的富士軟片正持續強化醫療保健業務，近來已進行一連串相關併購交易，包括從美國生技大廠Biogen收購一項製藥業務，以及從石化大廠JXTG控股收購兩個生技事業單位。

日立預估此次資產出售將帶來3890億日圓的特別收益。

(時報資訊)