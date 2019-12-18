抗議地主代表（圖左）向台中市政府遞交陳情書。（張妍溱攝）

陳情書內容。（張妍溱攝）

高鐵新市鎮自辦重劃區（單元5）近百名地主，18日至台中市政府前廣場抗議，林姓地主稱，歷經14年、公告2次，仍無法取得重劃後的土地新權狀，土地、資金都卡住無法運用；地政局副局長朱上岸說明，全程依法辦理待地籍整理、程序完成後，才核發土地所有權狀，無欺壓地主或延宕重劃等情形。

地主拉白布條抗議，要求市政府快核發土地所有權狀，別讓地主「無家可歸」；地主林素珍指出，單元5重劃區的公園、設施整理的很好，吸引學校團體參觀，3年前完成第1次公告，但因行政程序問題，中間公文程序重覆往返，延宕迄今無權狀，輪2次公告還喊卡，決定站出來抗議。

地政局副局長朱上岸表示，單元5重劃區確實僅剩「最後1哩路」，原訂2020年1月7日第2次公告期滿，中間卻有人提出重劃區訴願，程序必須再走一次，但有地主認為「少數服從多數」，怎讓1、2位持反對意見的地主，影響800位地主權利；政府站在人權立場上，暫緩核發。

權狀要等多久？朱上岸說，重劃區施工部分已完成驗收，但必須再提地籍圖，經相關局處依規訂審核，再重新核定負擔總計表，將程序補正完整，順利的話，重劃會可公告至明年1月7日即依法辦理地籍整理後，核發所有權狀，協助地主早日取得土地。

(中時 )