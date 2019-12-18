美國眾議院即將於18日舉行對總統川普的彈劾案進行表決，但值此時美紐澤西州的民主黨眾議員范德魯宣布加入川普所屬的共和黨，並將對川普彈劾案投下反對票，雖然臨時跳槽仍難以撼動民主黨在眾院的人數優勢，但仍對民主黨造成不小震撼，也讓川普公開對他大讚「聽說他很聰明」。

據「華盛頓郵報」報導，美官方人士表示，范德魯（Jeff Van Drew）是在與川普深入會談並邀約加入共和黨後，才做出此一決定。但事實上，範德魯一向不贊成川普的彈劾案，10月眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）開展彈劾投票時，就只有兩名民主黨議員對此表示反對，而范德魯正是其中之一。報導指出，他認為彈劾進程造成的分裂太大，離2020年總統大選太近，不值得一試。

不過報導也引述一份對可能支持民主黨的選民所進行的民調備忘錄顯示，只有24%的民眾認為范德魯可獲得連任，另外有58%希望另外有民主黨人出來選，故范德魯臨陣跳槽只是為了保求眾議員一席。

雖然在民主黨人數優勢下，眾議院發起的彈劾案幾乎是過關，但范德魯的跳槽也讓飽受彈劾案爆走的川普心情好轉，甚至在推特上公開稱讚他是「很聰明的人」。川普選在眾院彈劾投票前夕，致函6頁信件給民主黨籍眾議院女議長裴洛西，稱彈劾他等同於「對美國民主宣戰」，還痛批裴洛西「自私」。

據路透社報導，眾議院內的民主黨議員將於18日投票通過兩項對川普的彈劾條款，而在眾院由民主黨主宰下，預期會通過彈劾案，使川普成為史上第3位遭彈劾的美國總統，而眾院通過後，接下來將由參議院審理，而外界普遍也認為在共和黨掌握多數情況下，彈劾案不會在參議院通過。

(中時電子報)