今晚將舉行首場總統政見發表會，國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文以及親民黨總統參選人宋楚瑜將擦出怎樣的火花，成為外界矚目焦點。名嘴謝寒冰稍早針對這次大選做出預測，他認為韓國瑜會贏蔡英文74萬票以上。

謝寒冰稍早開直播談及這次總統大選，他指出，民進黨人一副他們贏定了，都說保守估計贏250萬票、300萬票，甚至說400萬票都有可能。謝直言太離譜了，他不解這些人怎麼計算這個奇特差距，對於有些人認為民調顯示就是這樣，他諷刺表示，民調從來沒準過！

不過謝寒冰提及，前總統馬英九第一次拿765萬票，第二次拿了689萬票，掉了一成，而蔡英文上次以689萬票當選，這次要超過上次，「我絕對不相信」。謝說蔡執政爛成這樣，國民黨再怎麼逆風也不會像2016年那麼逆風，包括換柱以及馬英九執政後期被批評到體無完膚，他說這麼多不利的消息再加上周子瑜事件，讓朱立倫拿到最慘的381萬票，謝直言，再怎麼樣這次藍營都不可能爛到這個地步。

謝寒冰說即便泛藍有一些人還是不喜歡韓國瑜，但應該不會像上次一樣氣到直接不去投票，「軍公教這次還不出來嗎？還要讓蔡英文得逞嗎？海外這次回來的人會這麼少嗎？」謝寒冰認為這次藍軍投票率會比上次高，反而覺得綠軍比上次低。他說對於獨派來講，還是投不下去蔡英文，甚至會因為目前民調差距大，更讓急獨派覺得幹嘛投，反正也會當選。謝認為，明年投蔡英文的獨派會變少，他也認為上次支持蔡英文的中間選民，會跑至少一半。

謝寒冰也表示，馬英九連任那次，一開始大家覺得有危機，最後還是贏蔡英文。當時馬英九的得票率較上次掉了一成，他諷刺表示，馬英九第一任給人的感覺，有像蔡英文爛到這個程度嗎？他說蔡英文出這麼多弊案，這次應該會掉15%。此外，他說上次藍軍很多票流到宋楚瑜那邊，因為投不下去朱立倫，上次宋楚瑜拿到157萬票，謝寒冰認為，這次這次恐有80到100萬票會回歸藍軍，他估計宋應該只有50到60萬票。他說假設蔡得票數較上次掉15趴，宋楚瑜僅拿到50到60萬票，韓國瑜大概贏蔡英文74萬票。他說這個算法不知道準不準，但就是按照推理去做。他認為目前情況是審慎樂觀。

(中時電子報)