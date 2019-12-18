2020大選進入白熱化階段，18日下午民眾經過高雄市三民區大昌路、春陽街口，發現國民黨立委候選人黃柏霖競選廣告布條明顯遭人破壞，黃柏霖及韓國瑜的臉上被惡作劇塗鴉，經民眾通報後，藍營競選總部已經將證物交由警方採證。

黃柏霖競選總部表示，早上競選團隊的車輛經過時並沒有發生異狀，約莫中午1點多，接到民眾通報競選布條遭人惡意破壞後，馬上派人到現場查看並且拆除，目前證物已經交由警方採證，隨後警方將會調閱監視器畫面，作近一步的調查，盡速釐清真相。

(中時 )