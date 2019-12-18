黃柏霖旗幟遭塗鴉 證物交警方 15:522019/12/18 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020大選進入白熱化階段，18日下午民眾經過高雄市三民區大昌路、春陽街口，發現國民黨立委候選人黃柏霖競選廣告布條明顯遭人破壞。（黃柏霖競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選進入白熱化階段，18日下午民眾經過高雄市三民區大昌路、春陽街口，發現國民黨立委候選人黃柏霖競選廣告布條明顯遭人破壞，黃柏霖及韓國瑜的臉上被惡作劇塗鴉，經民眾通報後，藍營競選總部已經將證物交由警方採證。 黃柏霖競選總部表示，早上競選團隊的車輛經過時並沒有發生異狀，約莫中午1點多，接到民眾通報競選布條遭人惡意破壞後，馬上派人到現場查看並且拆除，目前證物已經交由警方採證，隨後警方將會調閱監視器畫面，作近一步的調查，盡速釐清真相。 (中時 ) #競選 #黃柏霖 #警方 #證物 #採證 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠質疑未請辭 楊瓊瓔反擊 04:102019/12/14 地方新聞 姪女幫忙設計 林奕華競選小物超Q 04:102019/12/14 地方新聞 還原攻堅》國民黨部炸彈客投降送醫 手握「4遙控器」場面驚險 10:182019/12/14 社會 民族英雄陪洪孟楷 騎鐵馬掃街 04:102019/12/15 地方新聞 韓國瑜盼行政院科委會 超過3000人表達意見 列入討論 18:362019/12/16 政治 楊瓊瓔傳17日請辭副市長投入立委選舉 19:472019/12/16 政治 張嘉郡告蘇治芬 破壞競選布條 04:102019/12/17 地方新聞 徐志榮成立南庄、三灣競選總部 劉政鴻到場力挺 13:272019/12/17 政治 國民黨立委候選人蔡育輝競選布條遭破壞 報警追查中 18:582019/12/17 社會 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政治熱門新聞 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 旅美學者公布韓蔡最新網路民調 網驚：逆轉了？！ - 政治 罷韓組織超乎想像？韓粉社團：高雄告急！ - 政治 蓋牌無效！王世堅：韓的木馬屠城被一把火燒了 - 政治 韓粉注意！ 9號選前夜 韓大造勢重回「出發之地」？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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