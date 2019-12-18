79歲獨居員林的莊奶奶（左），時常獨自一人在家，無聊時就會跑到住家附近的員榮醫院看看人，只為感受身邊有人的感覺，莊奶奶說：「年紀都這麼大了，今天的體驗讓她覺得自己還有用處，很開心」。（吳建輝攝）

透過一日志工的體驗，讓獨居長輩與年輕學子，從幫助他人的過程中，開創自我存在的價值。（吳建輝攝）

現年79歲獨居員林的莊奶奶，時常獨自一人在家，無聊時就會跑到住家附近的員榮醫院看看人，只為感受身邊有人的感覺，18日華山基金會在員林高中學生的協助下，帶著莊奶奶與其他獨居長輩，一起到員榮醫院擔任一日志工，負責在服務臺指引民眾看診或協助血壓測量等工作，爺爺奶奶們也都忙得不亦樂乎。

18日員林華山基金會與員榮醫院、員生醫院及員林高中合作，舉辦「孤獨老人，一日志工體驗」，在員林高中學生的協助下，帶領華山服務的獨居長輩，一起到醫院服務人群，莊奶奶說：「年紀都這麼大了，今天的體驗讓她覺得自己還有用處，很開心」。

員榮醫療體系醫療副院長涂川洲說，員榮長期協助華山獨居長輩的醫療照顧，今天看到以前幫助過的長輩，回到醫院服務鄉親，還將自己服務的喜悅及快樂，分享給現場的民眾，真的非常感動，也希望透過活動舉辦，能鼓勵獨居長輩多走出戶外。

華山基金會彰化縣縣站長黃玉芬表示，感謝員榮醫院長期認助華山弱勢孤老服務經費，不管是醫療協助，或是金錢的認助都做了很多，以前都受到幫助的長輩，今天特地走出來，用自己微薄的力量 來幫助醫院更多需要幫助的人，也感謝醫院提供場域，讓長輩圓夢。

(中時 )