國民黨總統參選人韓國瑜引爆「韓流」，成各界攻擊箭靶，繼南港豪宅、私生女、假學歷、砂石案抹黑後，今又遭周刊爆料資助「新莊王小姐」買房。韓營發言人王淺秋親上火線駁斥報導，韓粉也痛心大喊：「他傷痕累累，他的妻子，家人傷痕累累！」籲大家用手中選票，給傷痕累累的韓一點溫暖。

王淺秋說痛批周刊烏龍爆料，直言早前連照片、人名都搞錯，靜待司法給予這些毀謗言論的人刑責。至於其中提及600萬元買房的金錢，第一，確有 600萬元，那是單純在財務往來、投資合作，曾經有過的商業財務行為，沒有任何其他疑慮與可能性；第二，從韓參選以來，又是抹黑、抹黃、抹紅，到底夠了沒？

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「陳輝文說的對，韓總統只剩我們了！他傷痕累累，他的妻子，家人傷痕累累！如果20200111失敗，就是這些奧步，這些1450，這些糟蹋侮辱人的勝利！傷痕累累的韓國瑜：只剩你我手中的選票！其實他真的不需要如此頭破血流，一個沉寂17年的人，有個幸福美滿的家庭！人生走到一半了，何必？是誰趕盡殺絕的糟蹋他？是誰逼他出征？這人是戰將，是領袖！放棄他！我想……再也找不到一個可以願意為你，為中華民國粉身碎骨的人！」

發文網友更感性道：「蔣經國說過：今天不做，你明天一定會後悔！20200111你我手中的選票：不只是翻轉選舉，而是翻轉『正義』。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過8000人按讚、近千人留言與破千次分享。網友紛紛回應：「票選庶民總統2號韓國瑜，票選支持韓國瑜分區立委，政黨票投國民黨，下架民進黨」、「韓總是我們這些庶民硬推他出來選總統的，不是嗎？我們若不堅持挺他到底，說得過去嗎？他須要忍受這些骯髒，齷齪，抹黑，污辱他人格的爛政府的攻擊嗎？試問，哪一個人禁得起，忍受的了？」「老韓只是不忍這個台灣，這個美麗的寶島，被這污穢的政府搞到支離破碎，他一個人死命的抵著這個腐敗的政府，誓要翻轉這日益惡化的台灣，我們這些當初挺他出來的庶民，還有啥資格退縮，又憑啥打退堂鼓，主帥都已快身先士卒了，我們這些庶民軍團還能聞風不動嗎！」

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)