全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（18）日在商總不動產委員會年度記者會上說，2019年全台預售新推案戶數達9.6萬戶，直逼10萬戶，比去年同期成長11%，僅次於2006年的9.9萬戶。

在推案金額方面，今年全台推案量總銷約1.43兆元，年成長13%，比去年底原先預估2019年推案約1.34兆元，成長8％的數字，再度上修，房市比預期更加火熱。其中，台中與高雄的推案年增率都超過三成以上，案量推升力道強勁，上演補漲行情。

賴正鎰認為，台商資金回流推升產業與消費動能，更拉抬房市，在市場需求面大增、買氣出籠的情況下，選舉結果將決定未來8年房市趨勢，預期2020年一月總統大選後，房市可望繼續活躍，明年有機會再成長4～6%，明年推案量上看1.5兆元，呈現「量續增、價微揚」的格局。

賴正鎰表示，這已是連續三年維持穩定正成長，也是連續兩年推案量破兆元。

他形容說，如果去年跟今年房地產是「春暖鴨先知、百花搶爭鳴」的話，明年就可能是「萬馬奔騰、遍地開花」。

賴正鎰表示，中美貿易戰傳來達成第一波協議的好消息，全球股匯信心大增；我國央行可望維持「連14凍」，利率維持低檔；台商海外資金回流投資金額持續擴大，台股也因為受到中美貿易戰利多激勵，攻上「萬二」，日成交額也放大到1500億元。金管會日前也公布最新統計數字，今年第三季為止，上市櫃公司在中國大陸的獲利匯回金額、達4,789億元，占累計原始投資金額比重高達18.84%，創下歷年最高紀錄。

賴正鎰指出，今年房市受惠於自住買盤增加及台商回游資金的激勵，股市獲利游資增加，推升買房意願。從第一季到第三季表現都超出預期的推案量，各建商購地金額創下紀錄，趕在11月之前加速推案並創下佳績，預售案也都很快就完銷；不過12月起受到選舉接近，出現觀望氣氛，感覺有稍微放慢推案腳步，但推案還是沒有停止。

他從總體房市來觀察，今年「北部小回檔，中南部爆熱」，主要都會區延續去年房市築底之後反轉的強勁力道，預售新推案已接近10萬戶，比他在年中時預期的9萬戶還要多，市場上除了低總價小宅之外，景氣回溫也使得六都有一些中大坪數產品活躍起來，推估預售建案總銷規模約1.43兆元，2017至2019連續三年的正成長。

展望2020房市趨勢，賴正鎰表示，台商回游資金加速及內需建設加碼，2020年房市將有六大趨勢。

第(一)，危老改建、豪辦，將成建商推案二大主力。(二)土地與商辦、住宅需求大幅提高。

(三)52至64坪的中大坪數格局再度活躍。(四)首購與換屋市場需求並重。(五)都更加速、地上權標售案翻紅。（六）建商購地儲蓄推案能量大增。

賴正鎰認為，明年一月總統選舉結果揭曉之後，民眾不安的疑慮很快消除，房市也會穩定向前；展望2020年，台商返台加速投資帶動商辦、廠房及土地需求。

賴正鎰說，建商看好市場復甦近年積極購地儲地，但雙北市土地稀缺且地價攀升，危老與都更已成建商在六都推案的主要土地來源，為健全房市並加速都更與危老改建進程與成效，他提出二大建議。

首先，危老政策建議延長五年。全台30年屋齡高達423萬戶且老宅快速增加，在少子化與高齡化的社會，須加速推動都市危險及老舊建築物重建，感謝內政部檢討危老條例之容積獎勵案有條件延長五年，但建議應該沿續原有獎勵條件，不要增加其他新的限制，例如容積獎勵項目疊加後的上限仍維持40%；另危老條例重建後的房屋稅減半徵收時間，從2年延長為5年。

其次，房地合一稅制上路將屆4年，但當初未能一併檢討遺產及贈與稅法關於不動產時價認定基準，造成公告現值與市價之增值居然變成是繼承人獲利額度，年輕人根本繳不出稅金，徒增不少繼承遺產的困擾，建議房地合一稅率應降低，持1年以內買賣課稅降為20％；2年降為10％；持2年以上免稅，且基於互惠原則，本國或外國人稅率一致，同時檢討遺產稅與贈與稅的時價認定基準，甚至廢除房地合一。

(工商 )