台灣美光記憶體股份有限公司於今年舉行安全認證優質企業（AEO）資格三年校正，順利通過海關驗證。

台灣美光公司表示，具備AEO安全認證優質企業資格的公司，因享有通關便捷的優惠及貨物安全的保障，使獲認證的企業得以在國際貿易擁有較佳的競爭優勢。

台灣美光公司持續投資台灣，亦保證將持續維護AEO資格，擴建中的新廠房建置及管理必定符合優質企業安全審查項目及驗證基準的規範，期能達到美光用心、客戶安心及海關放心的共贏局面。

台中關表示，AEO安全認證制度主要是在建立海關與企業間的夥伴關係，企業藉由通過海關的認證，除在國內通關有最低的文件審查及貨物查驗比率的優惠措施外，在國際上與台灣簽署相互承認協議（MRA）的美國、韓國、以色列、新加坡、澳大利亞、日本及印度等七個國家，亦可享有這些國家更多通關優惠，使產品在國際間能迅速流通及掌握時效。

(工商 )